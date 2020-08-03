Судьбу сестер Хачатурян доверили присяжным. Как будут отбирать коллегию и что это значит для девушек

Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных. Их отбор начнется 31 августа в открытом режиме. Рассказываем, как в России работает суд присяжных и почему для сестер Хачатурян такой формат суда на руку.

На заседании по делу сестер Хачатурян к представителю Генеральной прокуратуры приставили охрану. Адвокат родственников Михаила Хачатуряна сказал, что семья боится девочек и тоже хочет, чтобы им дали телохранителей.

Также было решено, что дело Ангелины и Крестины Хачатурян рассмотрит суд присяжных. Также суд отказался возвращать дело в прокуратуру и объединять материалы старших сестер и младшей Марии. Крестина и Ангелина обвиняются в убийстве своего отца Михаила, а Мария, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, признана невменяемой.

«Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Так, приглашения кандидатам в присяжные формируются на основании данных автоматизированной информационной базы», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. В эту базу включены все москвичи, подходящие под критерии присяжных: возраст, отсутствие судимости и наблюдения в психоневрологическом диспансере, а также подходящие под профессиональный ценз (например, присяжными не могут быть военные). Всего будет восемь основных и несколько запасных участников.

Крестина и Ангелина Хачатурян. Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

Суд присяжных в России

Такая форма судопроизводства по уголовным делам есть в России, но применяют ее крайне редко. Если все-таки человеку назначают суд присяжных, то его судьбу решают не профессиональное судьи, а случайные люди, которые не сложили мнения о человеке, сидящем на скамье подсудимых.

В 2016-м в России приняли закон, по которому с 1 июня 2018 года заработали новые принципы рассмотрения уголовных дел присяжными. Коллегию сократили до восьми человек в областных судах. В районных — шесть. Право на суд получили люди, обвиняемые по статье 105 («Убийство») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

С того же времени обвиняемый любого пола и возраста может попросить рассматривать его дело в составе профессионального судьи и шести или восьми присяжных заседателей.

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Стать присяжным может любой человек, но нужно подходить под следующие требования:

— возраст больше 25 лет;

— отсутствие действующей судимости;

— дееспособность;

— отсутствие наблюдения в наркологическом или психоневрологическом диспансере;

— лица, не являющиеся подозреваемыми в совершении преступлений;

— люди, знающие язык, на котором проходит слушание;

— отсутствие физических и психических недостатков.

Присяжные не рассматривают дело целиком. Например, они не слушают всех свидетелей, а лишь пару человек. В то же время при профессиональном судье допрашивают порядка 50 человек.

Любопытный момент: если присяжные посчитали подсудимого виновным, судья может вынести оправдательный приговор, если сам посчитает, что признаков преступления в действиях обвиняемого нет. Такой принцип не работает, если присяжные вынесли оправдательный приговор.

По последним данным, с июня до декабрь 2018 года присяжные России рассмотрели 59 уголовных дел. Оправдательный вердикт был в 22 случаях, что составляет 37%.

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Готовность к преступлениям?

Адвокаты просили рассмотреть дело в суде присяжных, потому что так больше шанс, что приговор будет оправдательным. По мнению адвоката Тимура Маршани, таким образом защита сможет получить снисхождение, но оправдание очень маловероятно. По его словам, это наиболее рациональный способ защитить интересы подсудимых.

Собеседник «360» не исключил, что присяжные могут вынести оправдательный вердикт. Все дело в том, что они будут руководствоваться не знаниями уголовного судопроизводства, а нормами морали и эмоциональными ощущениями.

«Он мог издеваться, выстраивать преступные связи, провоцировать, создавать нетерпимую атмосферу, даже применять насилие, но насколько общество готово принять сестер-убийц, которые с помощью ножа, отвертки и топора решают свои вопросы, чтобы избавиться от тирании родителя? Фамилия — это церемониальная власть отца, которая в армянских семьях незыблема. Перешагнув через это, общество покажет, насколько оно готово к таким преступлениям», — сказал Маршани.

Юрист объяснил, что присяжных могут отвести. Что защита, что прокуроры могут отказаться максимум от двух членов коллегии без оснований. Остальных тоже можно отвести, но только если мотивируют это решение. В числе поводов могут быть заинтересованность кандидатов в исходе дела и наличие юридических знаний.

Мария Хачатурян. Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

Фактически судьбу сестер решат именно присяжные. Судья только утверждает приговор коллегии. Когда они огласят приговор, адвокаты и гособвинение зададут им самые важные вопросы по делу.

На снисхождение девочки могут рассчитывать при вынесении приговора, но полное оправдание будет маловероятно Тимур Маршани.

Возможность остаться невиновными

Адвокат Майя Шевцова по просьбе «360» детально объяснила условия отбора присяжных. Никто из коллегии не должен знать ничего о личности подсудимых. Так как это дело сестер Хачатурян, то найти таких людей будет очень трудно.

В работе присяжных есть любопытная специфика: коллегия высказывает свое мнение, судья на основании этого выносит приговор, однако присяжные никак не мотивируют свое решение о виновности или невиновности подсудимого.