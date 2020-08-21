«Миша опомнился»: Генрих Падва оценил отказ Ефремова от услуг адвокатов

Представлявший интересы в суде актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев никакой не юрист. Об этом в беседе с «360» заявил заслуженный юрист России, адвокат Генрих Падва.

«Я счастлив, что Миша опомнился и он отказался от этого адвоката Пашаева, который, на мой взгляд, не адвокат, а просто мошенник», — заявил он.

На вопрос о том, готов ли он представлять Ефремова, Генрих Падва ответил, что пока официально к нему никто не обращался.

«Пока обращения от человека, который имеет от Ефремова полномочия, не было. На каких условиях это будет, я не знаю. Дело в том, что по состоянию здоровья в суд каждый день я ходить не смогу, а руководить какой-то бригадой, которую бы я создал и которой я бы руководил, я готов», — подчеркнул он.

Дать оценку перспективам освобождения Ефремова от наказания адвокат не смог. Он пояснил, что пока не изучал материалы дела. Давать профессиональное заключение по материалам СМИ он не имеет права.

Заседание Пресненского суда Москвы по делу об аварии с участием Михаила Ефремова сегодня завершилось заявлением актера, что он отказывается от услуг своих адвокатов и переводит их в консультанты. Он пояснил, что хочет нанять более сильных защитников. В частности, он упомянул Генриха Падву и Генри Резника.

Представитель потерпевших адвокат Александр Добровинский не исключил, что отказ от адвоката — это попытка Ефремова затянуть процесс. Новому адвокату потребуется время на изучение материалов дела, а после актер может снова отказаться от защиты. Он напомнил, что время, проведенное под домашним арестом, скажется на сроке наказания.

Судебный процесс по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова продолжается уже третью неделю. Актера обвинили в том, что он в пьяном состоянии протаранил своим Jeep фургон Сергея Захарова. Мужчина погиб от полученных травм. Против актера завели дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд отправил его под домашний арест. Своей вины Ефремов не признал. Он пояснил, что не помнит ничего, что с ним происходило в тот вечер.