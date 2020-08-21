Михаил Ефремов во время суда заявил, что хочет поменять адвокатов. Он отказался от услуг Эльмана Пашаева и его партнера. Актер заявил, что хочет специалиста профессиональнее.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других — посильнее», — подчеркнул Ефремов. Его слова привело РИА «Новости».

Актер добавил, что на заседание с его стороны приходили свидетели, которых обхихикивала защита потерпевшей стороны. При этом он отметил, что адвокаты убеждали его в справедливости российского суда.

«Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от [адвоката потерпевших Александра] Добровинского, и в зале я вижу смешки», — заявил Ефремов.

После слушания дела на выходе из здания суда журналисты поинтересовались у актера, почему именно он решил отказаться от своих адвокатов. На это Ефремов коротко ответил: «Чтобы вы вопросы задавали».

Во время предыдущего заседания Пресненского суда Москвы свидетель защиты Алексей Кобец сообщил, что во время аварии Ефремов был на пассажирском сиденье. При этом он рассказал, что сам крепко выпил в тот день. Более того, у мужчины один глаз ничего не видит, а на втором у него близорукость.

Михаил Ефремов устроил в июле смертельную аварию в центре Москвы. Он на большой скорости влетел в фургон, водитель которого вскоре скончался. Актера задержали и отправили под домашний арест.