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    21 августа 2020, 17:36

    Добровинский объяснил отказ Ефремова от адвокатов

    Анатолий Минкин

    Для находящегося под домашним арестом актера Михаила Ефремова один день идет за полтора, что скажется на итоговом сроке наказания. Поэтому отказ артиста от услуг адвокатов связан с затягиванием процесса. Таким мнением поделился представитель пострадавших адвокат Александр Добровинский.

    Он отметил, что новый защитник Ефремова должен ознакомиться с материалами дела. Там пять томов, а значит, суд даст ему от трех до четырех дней. То есть следующее заседание может пройти только в конце следующей недели.

    «А потом тот адвокат откажется и мы снова уйдем куда-то. С другой стороны, сидеть дома, где день идет за полтора, намного лучше, чем сидеть где-то. Чем дольше эта история тянется, тем она интереснее для господина Ефремова. Затягивание процесса — это логичная вещь, которую мы все могли предвидеть», — заявил Добровинский.

    Также он не исключил того варианта, что новый адвокат Ефремова будет номинальной фигурой, а рулить процессом продолжит Эльман Пашаев.

    Очередное заседание Пресненского суда, где рассматривается дело об аварии с участием актера Михаила Ефремова, закончилось неожиданно. Подсудимый объявил, что переводит представляющих его адвокатов в консультанты.

    «Я найму других — посильнее», — заявил Ефремов. Он отметил, что он знаком с Генрихом Падвой и Генри Резником.

    Ефремов отметил, что его защита убеждала его в справедливости суда. При этом представители потерпевшей стороны в открытую высмеивали свидетелей, которых приводили его адвокаты.

    Рассмотрение уголовного дела об аварии с участием актера Михаила Ефремова началось 5 августа. Обвинение считает, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу, где на скорости врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Сам Ефремов не пострадал, а водитель фургона скончался в больнице. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд отправил его под домашний арест. Своей вины Ефремов не признал. Он пояснил, что не помнит ничего, что с ним происходило в тот вечер.

    Защитником актера стал адвокат Эльман Пашаев. Он обещал представить в суде неопровержимые доказательства невиновности подзащитного. Пока с его стороны в суде выступил свидетель, который заявил, что Ефремова не было за рулем автомобиля. Правда, после он признался, что у него серьезные проблемы со зрением, а в день аварии он был пьян.

    Новости SMI.FM