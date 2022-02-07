Два клика для здоровья. Простая инструкция, как открыть и закрыть больничный в Подмосковье

Для открытия больничного жителям Подмосковья необязательно посещать поликлиники, собирать бумаги и сидеть в длинных очередях. Для этого достаточно позвонить по номеру 122 и оставить заявку. Для закрытия не требуется никакой бумажной волокиты, достаточно так же одного звонка. Беспокоиться о передаче листка работодателю больше не надо — система отправит его сама.

Открыть и закрыть больничный

Больничные с 2022 года перевели в электронный формат, поэтому собирать бумаги и стоять в длинных очередях больше не нужно. Из-за ковида нагрузка на больницы и поликлиники возросла в разы, поэтому людям с симптомами ОРВИ и подтвержденным ковидом больше не надо приходить в медучреждения. Жителям Подмосковья достаточно позвонить по номеру 122.

Открытие больничного по телефону происходят следующим образом: диспетчер принимает заявку, а после с ним связывается врач и уточняет детали. Врач может оценить состояние больного и либо отправить его в поликлинику, либо оформить вызов медика на дом. Листок нетрудоспособности открывается с даты поступления заявки по телефону.

Есть и другой способ открытия больничного — воспользоваться помощью робота «Светлана» все так же, позвонив по телефону 122. Он распознает данные пациента и записывает его через государственную информационную систему «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области». После этого с пациентом связывается врач, консультирует его и оформляет лист с момента поступления заявки по номеру 122.

Закрыть больничный можно так же, не выходя из дома. Если больной получил отрицательный ПЦР-тест, то он может позвонить по номеру 122. Пациент все так же свяжется с голосовым помощником «Светлана», который поможет закрыть больничный лист.

Нюансы закрытия

Пациент может попросту забыть о своем электронном больничном, но ему вовремя напомнят. Диспетчер кол-центра свяжется с пациентом за несколько дней до окончания болезни и предложит его закрыть.

Пациенту не нужно самостоятельно уведомлять работодателя о больничном листе, и тем более приносить бумажные документы. Информация из поликлиники передается в фонд социального страхования, а оттуда работодателю.

Чтобы упростить жизнь тем, кто все же придет в поликлинику закрывать больничный, глава Одинцовского округа Андрей Иванов предложил ввести отдельные кабинеты в чистой зоне. Это нужно для того, чтобы не задерживать очередь из тех, кто нуждается в экстренной помощи, и чтобы вылечившиеся не находились в красной зоне.

Цифровизация поликлиник

Жители Подмосковья могут не только удаленно оформить больничный, но и записаться в поликлинику, вызвать врача или оставить заявку на вакцинацию. Для этого можно воспользоваться чат-ботом Денисом в Telegram.

Для того, чтобы запустить бот, нужно перейти по ссылке и нажать на кнопку «Запустить». Пользователю нужно согласиться на обработку персональных данных, и после этого помощник предложит несколько услуг: запись на прием, вызов врача на дом, просмотр записей, заявка на вакцинацию, обратная связь и информация о медицине в Московской области.

Для того, чтобы записаться на прием, нужно указать контактные данные, серию и номер полиса ОМС. При этом пациент должен быть прикреплен к поликлинике в Подмосковье.

Главное преимущество чат-бота — он мгновенно обрабатывает запросы пользователей и передает данные пациента в поликлинику.

В самих поликлиниках предлагают ввести электронную очередь, чтобы регулировать потоки людей. По словам главврача Одинцовской больницы Андрея Фадеева, нововведение позволит распределять пациентов равномерно по врачам.