Жители Подмосковья смогут вызвать врача с помощью чат-бота в Telegram

У жителей Подмосковья появилась возможность вызвать врача и записаться в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram. Цифровой помощник Денис сможет записать не только на прием, но и на вакцинацию.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, для того, чтобы начать пользоваться ботом, надо перейти по ссылке.

«Почти год назад для обработки вызовов на 122 был внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. Теперь для удобства жителей мы расширяем возможности онлайн-записи», — объяснила она.

По ее словам, теперь чат-бот поможет записаться к врачу или на вакцинацию от коронавируса, вызвать специалиста на дом. Кроме того, он даст сведения о существующих записях.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться ботом, жителям понадобится открыть ссылку, тем самым войдя в Telegram, и нажать на «Запустить».

Затем нужно принять согласие на обработку персональных данных. Сразу после этого цифровой помощник предложит несколько услуг на выбор.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в условиях пандемии онлайн-сервисы уже доказали свою востребованность.

«Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы, оперативно передает данные пациента в поликлинику», — отметила она.

Чтобы записаться к врачу, нужно указать контактные данные и серию, номер своего полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области.