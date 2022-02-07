Возможность открыть больничный лист по телефону 122 появилась в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут открыть больничный лист по номеру 122. Эта услуга доступна пациентам с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, открыть больничный лист можно без посещения поликлиники.

Мы видим, какая нагрузка сейчас ложится на поликлиники, поэтому мы ввели возможность открытия больничных листов через кол-центр 122 Светлана Стригункова.

По ее словам, прежде всего диспетчер примет заявку. Затем с пациентом свяжется врач — он задаст утчняющие вопросы и, проведя аудиоконсультацию, откроет больничный.

«Листок нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки в кол-центр 122», — объяснила Стригункова.

Также врач может оценить состояние пациента, направить его поликлинику или оформить вызов врача на дом для осмотра.