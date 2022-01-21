Больше денег, меньше волокиты. Главные изменения февраля

В феврале россиянам снова проиндексируют социальные выплаты — пенсии и пособия по уходу за детьми станут больше. Бумажные больничные листы окончательно уйдут в прошлое, а за медотводами от вакцинации будут следить на федеральном уровне.

Выплаты на детей

С 1 февраля 2022 года материнский капитал будет индексироваться в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Такое поручение президент России Владимир Путин давал еще в октябре 2021 года.

На первого ребенка размер маткапитала составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. В противном случае за второго ребенка доплатят 168,6 тысячи.

Единовременная выплата при рождении ребенка вне зависимости от трудоустройства родителей и уровня их доходов с учетом февральской индексации составит 20 472 рубля.

Также вырастет и минимальное пособие по уходу за первым ребенком. Оно составит 7493 рубля, что выше прошлогоднего уровня на 5,8%. Максимальный размер такого пособия будет равен 31 282 рублям. Ранее эти суммы составляли 7083 и 29 600 рублей соответственно.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года с февраля тоже проиндексируют. Сумма вырастет до 7677 рублей вне зависимости от того, какой ребенок по счету.

Индексация пенсий

С 1 февраля россиянам обещали проиндексировать пенсии на 8,6%. Прибавка к выплате неработающим пенсионерам составит около 1,4 тысячи рублей, заявляла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля.

Также на 8,4% проиндексируют выплаты ветеранам и инвалидам, а также людям, утратившим трудоспособность из-за травмы на производстве.

Законы и деньги

С 1 февраля 2022 года Федеральная налоговая служба сможет получать данные о доходах вкладчиков. Так ведомство будет следить за уплатой НДФЛ по банковским депозитам.

Однако коснется это только вложений более миллиона, если доход от процентов превышает размер ключевой ставки. То есть со вклада в миллион человек сможет не платить налог, если доход не более 85 тысяч рублей. За все, что выше этой суммы, придется отдать в казну 13%.

Тогда же вступят в силу поправки к ФЗ «Об исполнительном производстве». В соответствии с новым текстом документа должникам оставят неприкосновенный минимум зарплаты.

Приставы обязаны будут оставлять на счету должника сумму, равную региональному прожиточному минимуму. Для этого нужно будет обратиться в службу судебных приставов с заявлением и подтвердить наличие постоянного дохода и его размер. А если у должника есть иждивенец, он может просить о сохранении суммы, превышающей МРОТ.

С 1 февраля в выписке из ЕГРН появятся сведения об аварийности многоквартирного дома, написала «Российская газета». Благодаря этому россиянам будет спокойнее покупать жилье в старых домах, так как можно будет оценить не только состояние квартиры, но и всего дома.

С февраля также уменьшится межбанковская комиссия по картам Visa на маркетплейсах, в том числе на Wildberries и Ozon. Теперь вместо 2,4% она составит 1,2-1,5%.

Ковид-сертификаты и больничные

В феврале россияне окончательно попрощаются с бумажными больничными листами. Врачи будут автоматически передавать документ в Фонд социального страхования, а он — работодателю.

Также автоматизируют и контроль за медотводами на федеральном уровне. Данные о противопоказаниях россиян к прививке от коронавируса все регионы будут направлять на единый портал госуслуг, а там в течение трех суток сформируется справка. Сертификаты старого образца обновятся автоматически.

Новая форма справки о медотводе включает в себя английскую версию документа, для нее понадобятся данные из загранпаспорта. Россияне с такой справкой тоже получат QR-код, где будут указаны причина медотвода и организация, выдавшая его.

Алкоголь и сладости

В феврале 2022 на 5% вырастет акцизная ставка на спиртные напитки. Производители алкоголя автоматически поднимут цены минимум на столько же. Некоторые даже говорили о росте цен на 15% из-за подорожавшей пшеницы.

Также россиянам прогнозировали рост цен на сладости, причем на некоторые изделия — до 20%. Виной подорожания называли изменение стоимости сырья и упаковки. Однако в Минсельхозе причин для роста цен не увидели.

ЦИАН не «только для славян»

Изменения придут и на площадку по поиску съемного жилья ЦИАН. С 1 февраля в силу вступит новое правило, с помощью которого сервис хочет избавиться от дискриминационных высказываний.

В объявлениях больше нельзя будет писать «только славянам» или как-либо еще указывать национальность, расу, вероисповедание желаемых квартиросъемщиков. Арендодателей попросили убрать подобные фразы из своих объявлений к началу февраля. Однако решение площадки вызвало широкий резонанс и волну недовольства у пользователей, а эксперты усомнились в действенности «антидискриминационных» мер.

Таиланд снимает карантин

С 1 февраля в Таиланде вернут туристическую программу Test & Go. По ней полностью привитые отдыхающие, в том числе и «Спутником V», смогут не соблюдать карантин по прибытии в страну. Подать заявку на портале Thailand Pass можно будет с 05:00 1 февраля по московскому времени. Но планировать поездку можно не ранее чем за два месяца.

При этом туристам расширят список регионов, которые можно будет посетить. В список вошли Пхукет, Паттайя, Краби, Пхангнга, острова Самуи, Панган, Тао, Чанг, Сичанг, а также районы Бангламунг и Сирача.

Ранее даже вакцинированные туристы должны были неделю провести на карантине в гостинице в определенных районах страны. Для невакцинированных срок ограничений увеличивался до двух недель, а условия были более строгими — выходить из гостиницы нельзя.

Для полета в Таиланд по-прежнему нужен будет ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Еще два теста придется сдать на первый и пятый дни пребывания в стране.