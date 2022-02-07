Электронную очередь введут в Одинцовской больнице

Главврач Одинцовской больницы Андрей Фадеев предложил ввести в поликлинике электронную очередь, чтобы сократить время ожидания пациентов на приеме у врача. Такую идею он озвучил в ходе совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Фадеев вместе с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым пришли в поликлинику, где были в пиковые часы, с 08:00 до 12:00. Главврач рассказал, что в среднем один врач за смену принимает около 50 пациентов. И время ожидания в очереди занимало у людей до получаса. В связи с этим Фадеев предложил ввести регулирование очереди в электронном формате.

«Из новшеств, которые мы сейчас предлагаем, — мы хотим сделать электронную очередь, чтобы можно было потоки более равномерно распределять, потому что у нас время ожидания было от 10 до 30 минут», — сказал врач.

Это позволит распределять пациентов к тем врачам, у которых в очереди меньше людей. В поликлинике прием ведут на трех этажах. И электронная очередь поможет снять напряженность, объяснил Фадеев.

«У людей номер талончика — они будут знать время ожидания. И вот мы за сегодня-завтра эту тему решим», — заявил главврач.

Глава округа подтвердил, что электронную очередь обязательно сделают, чтобы пациентов равномерно распределяли по врачам. Он также добавил, что для всех, кто приходит в поликлинику закрывать больничный, хотят сделать отдельные кабинеты в чистой зоне.

«Чтобы они не находились в красной зоне и не сдерживали очередь для тех, кто нуждается в экстренной помощи, у кого есть температура и признаки ОРВИ или ковида», — объяснил Иванов.

Кроме того, глава округа заявил о необходимости усилить информирование пациентов о том, что больничный можно закрывать дистанционно, позвонив по телефону 122.

Воробьев ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Губернатор похвалил медиков за слаженную работу, несмотря на высокую нагрузку.