Робот «Светлана» поможет открыть больничный жителям Подмосковья

Зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала о том, что жителям Подмосковья теперь не надо идти в поликлинику, чтобы открыть больничный. Сделать это можно по телефону 122 с помощью робота «Светлана».

«У нас закрытием больничных удаленно занимались диспетчерские центры. Мы со вчерашнего дня доделали, чтобы наш робот „Светлана 122“ принимал заявки не только на закрытие, но и на открытие больничных листов. Это со вчерашнего дня отработано, робот работает. То есть закрытие через 122 и открытие больничных то же самое», — рассказала Стригункова на видеоконференции с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Открыть больничный лист по по телефону, без посещения поликлиники, могут пациенты с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом.

После поступления заявки с пациентом свяжется врач — он проконсультирует заболевшего по телефону и оформит больничный. Лист нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки по номеру 122.

Кроме того, врач может оценить состояние пациента, направить его поликлинику или оформить вызов врача на дом для осмотра.