Бегство короля драмы: как Александр Долгополов получил 15 минут славы из ничего

Комик Долгополов сбежал из России, потому что боится репрессий. Его преследуют за безобидные шутки или же мы имеем дело с банальной саморекламой? Рассуждает колумнист «360».

В четверг, 23 января, юморист Александр Долгополов ступил на израильскую землю. Ранее он спокойно пересек границу России, закончив самый короткий (и односторонний) конфликт публичной фигуры и государства в новейшей истории страны.

Впрочем, в медийном поле все еще только началось — поднятая волна хайпа уже подхватила на свой гребень таких разных людей, как блогер Юрий Хованский, юморист Данила Поперечный и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Попробуем разобраться, что останется в сухом остатке, когда эта волна схлынет.

Много шума

Для начала краткий пересказ «предыдущих серий», благо их немного. Ночью 22 января в соцсетях Долгополова, получившего широкую известность в качестве одного из гостей Юрия Дудя, появилось паническое сообщение. Комик опубликовал скриншот запроса из МВД, направленного в питерский клуб, где он обычно выступает с концертами. Из запроса не следовало ни то, что комик в чем-то обвиняется, ни то, что против него возбуждено уголовное дело.

Однако реакция Долгополова была, прямо скажем, острой. Он записал видео, на котором, жестикулируя и волнуясь, сообщил: на него открыло охоту государство, это фактически начало репрессий, в России нет смысла любить и пытаться менять мир. Это видео уже собрало более 250 тысяч просмотров и стало самым популярным на YоuTubе-канале комика, обогнав все ролики, связанные с его непосредственной профессией — юмором.

И знаете что? Долгополова не надо преследовать за шутки — так считают практически все, от автора этой заметки до ранее непреклонного борца за «чувства верующих» Натальи Поклонской. Удивительно, но депутат Госдумы, ранее потратившая год на борьбу с якобы богохульным фильмом «Матильда», вдруг поменяла подход и написала подробный пост о том, как строгие наказания за оскорбительные шутки портят репутацию верующих людей.

Блогер Юрий Хованский, известный пошлым юмором, пошел еще дальше и задействовал административный ресурс. Вместе с депутатом ЛДПР Василием Власовым, чьим помощником он является, Хованский составил запрос аж лично главе МВД Колокольцову.

Что-то подсказывает, что с такой оглаской Долгополов мог распродать билеты на свои концерты на год вперед. Он же, напротив, отменил ближайшие выступления и на следующий день последовал своему совету поскорее уехать из нашей страны. Пожалуй, главным вопросом остается, не бежал ли комик от собственной тени.

Такого мнения придерживаются многие, включая его коллегу Данилу Поперечного. «Чуваку пришла бумажка с ЗАПРОСОМ, а он уже трубит о „репрессиях“ в свою сторону, отменяет концерты и советует на своем канале всем бежать из России», — ехидно отметил тот. Данила Поперечный знает, о чем говорит: его шутки о религии и власти во много раз жестче приколов Долгополова, а заявления на его стендапы писали депутаты и телеведущие.

Из ничего

Справедливости ради, стендапы Долгополова, выходящие в рамках проекта Stand-Up Club #1, смотрят больше, чем видео на его личном канале. Он, конечно, не юморист масштаба Гарика Хармалова, Ильи Соболева или хотя бы Нурлана Субарова, но довольно известная личность в третьем-четвертом эшелоне нового поколения комиков, пытающихся составить конкуренцию зубрам из Comedy Club, Stand Up на ТНТ и КВН.

Беда Долгополова в том, что с ним ассоциируются не запоминающиеся шутки или пародийные образы, а вечное паразитирование на модных трендах. Тут можно вспомнить и пафосную тираду про феминизм у Дудя, и постоянные отсылки в ходе выступлений к полиамории (раньше он жил с двумя девушками неоднозначной сексуальной ориентации), и вечные жалобы на коллег, которых Саша уличал то в гомофобии, то в сексизме.

Нынешняя глава в жизни самопровозглашенной жертвы репрессий вполне закономерна — судя по нудным рассказам о собственной жизни, растянутым Долгополовым в несъедобную лапшу стендапа, комик всегда страдал от разных неприятных людей, начиная с гопников и заканчивая партнерами по постели. Причем природа страданий Долгополова, видимо, не до конца понята им самим. Не всегда это нечто очевидное, скорее некое преломление чужого поведения в зеркале страдающего сознания, измученного психическими отклонениями — об их наличии он тоже любит поговорить.

Незалеченные ментальные раны юмориста объясняют и нынешний скандал: с одной стороны, он пытается выглядеть остроумным и тонким человеком, с другой — впадает в истерику как раз в момент, когда можно действительно смело пошутить и быть услышанным сотнями тысяч людей. Наверное, это и есть приписываемое Сашей самому себе биполярное расстройство, среди признаков которого - нетипичная смена настроения.

В краткосрочной перспективе это привело к том, что разные люди объединились вокруг призыва — наказывать за юмор нельзя, а у самого Долгополова увеличилось число просмотров, подписчиков и лайков. В долгосрочной перспективе 15 минут славы пройдут, а его имя окажется навечно связанным вовсе не с комедией, а с драмой. Причем самого низкого пошиба.

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