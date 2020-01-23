Стало известно, куда сбежал комик Долгополов

Запаниковавший из-за полицейской проверки стендапер Александр Долгополов уехал в Израиль. Комика сдали организаторы его же концерта. Они даже подсказали, где найти свежие фото Долгополова.

В беседе с изданием «Подъем» объединение Yalla, Balagan рассказало, что есть фотография комика в Израиле.

«Человек, которого мы знаем, встречал его. Сколько он будет здесь пребывать, он пока не говорил», — пояснили организаторы концерта.

Долгополов на своей странице в Instagram выложил фотографию на фоне расписанной граффити стены.

«Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!» — написал он.

Полиция начала проверку выступления Долгополова после того, как житель Орехово-Зуева пожаловался на то, что в своем выступлении комик оскорбил чувств верующих. То, что именно проверка полиции стала причиной бегства комика из России, подтвердил его адвокат Леонид Соловьев.

При этом защитник отметил, что официального обвинения комику еще не предъявили, поэтому пограничный контроль он прошел спокойно. Сам Долгополов из-за проверки сразу заявил, что за него «взялось правительство».