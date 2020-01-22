Комик Долгополов перепутал запрос полиции с началом «репрессий». Хочет сбежать из России?

Комик Александр Долгополов уверен: полиция России открыла на него охоту, причем получает указания едва ли не от правительства. Причиной паники стал стандартный запрос из отделения МВД. Он заставил Долгополова рассуждать о бегстве из страны так эмоционально, что комика заподозрили в попытке «заработать политический капитал».

Запрос полиции до бегства доведет

Житель Орехово-Зуева попросил прокуратуру проверить ролик, который, по его мнению, оскорбляет чувства верующих. Прокуратура обратилась к городской полиции, и та начала проверку. Оказалось, что ролик — запись стендапа Александра Долгополова в петербургском клубе HopHead годовой давности. В феврале 2019 года комик выступал там с шоу «Новый час шуток». Шутил, в числе прочего, про политику, религию и президента.

Узнав о проверке, Долгополов записал эмоциональный ролик о том, что «государство открыло на него охоту», это «фактически начало репрессий» и «правительство решило взяться за него плотненько». Долгополов рассказал, как напуган и расстроен проверкой, и признался, что не ожидал, будто «полиция начнет рыскать по всем углам, чтобы узнать все о его личности». Комик пришел к неожиданному выводу: «Рано или поздно любой человек, у которого есть голова на плечах, в нашей стране если он с любовью относится к своему делу и если у него появляется хоть что-то, что он может назвать своим, то у него тут же это отбирают и у него тут же начинаются проблемы».

Долгополов завершил обращение к зрителям советом уехать в другую страну: «Переезжайте отсюда как можно скорее».

Позднее его адвокат Леонид Соловьев снизил накал страстей и сказал, что пока опасности нет. Полиция с ними не связывалась. «Нам важно понять, насколько вся эта история серьезная. На данный момент опасаться нечего», — сказал Соловьев изданию Znak.

Сейчас адвокат Долгополова связывается с отделением полиции Орехово-Зуева. А пока бар HopHead остановил продажу билетов на выступление комика.

О чем шутил Долгополов

Источник фото: Stand-Up Club #1 / «Александр Долгополов — Новый час шуток»

В записи «Новый час шуток» действительно есть скетч про религию. Долгополов пошутил над именем Богдан — мол, без причины так детей не называют, «всегда есть предыстория». «Судя по значению имени Богдан, я удивлен, что Иисуса не зовут Богдан. Если подумать, Иисус — это самый, *****, реальный Богдан из всех», — шутил комик.

Вероятно, сегодня, записывая ролик, Долгополов не знал о заявлении из-за «оскорбления чувств верующих». Комментируя его позднее, комик подчеркнул, что не собирается менять и исправлять свои шутки.

Поведение подростка

Писатель, блогер и бывший оперуполномоченный Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с «360» напомнил, что полиция обязана проверять жалобы людей — это ее работа. Реакция Долгополова показалась ему странной, потому что пока с самим комиком ничего не случилось. Да и живет он в свободной стране, откуда может уехать в любое время.

Пучков сравнил реакцию Долгополова, который говорит о безысходности, с поведением подростка. По словам собеседника, закон о защите чувств верующих действительно «странный», но из чувства самосохранения Долгополов должен был заранее подумать, стоит ли шутить на тему религии.

Прислушиваться к мнению подростка-эмо, который рыдает, свое собственное состояние проецирует на окружающих: оказывается, во всей России вот что творится, оказывается, ему угрожают. Первое, оно же главное — ты думал, когда это говорил, о последствиях? Дмитрий Пучков.

Тем более, по словам Пучкова, полиция сейчас завершит проверку, поймет, что ничего серьезного не произошло, а потом закроет дело. Но все-таки есть сомнение, что мотивы Долгополова полностью чисты. По мнению Гоблина, не стоит отрицать желание юмориста заработать «политический капитал».

«Может быть, хочет получить политическое убежище, это никак нельзя отрицать. Молодой человек нервничает. Да, с голыми руками приезжать неправильно. А если сразу поддержку оказывают — прекрасно. А чтобы тебе оказали поддержку, надо во всем обвинить кровавый путинский режим. Это совершенно очевидно. <…> Молодой человек неадекватно себя ведет. Вот эти впадения в истерики — они странные. Наверное, пытается заработать политический капитал», — сказал Пучков.

Шутки остаются шутками

Комик Руслан Дахия, с которым Долгополов выступал на шоу «Роаст Баттл», заявил «360», что ситуация вокруг его коллеги абсурдная. Он признал, что зрители часто обижаются на стендаперов.

Стендап — очень нестандартный вид комедии, тут словить недовольство проще простого, но очень глупо воспринимать шутки всерьез. У меня был «Роаст Баттл» с Долгополовым, цель мероприятия в котором унизить соперника шутками, но никаких обид, недовольств и тем более заявлений в полицию с моей стороны не было. Если людям неприятно слушать, они могут встать из зала и уйти, или взять и выключить запись Руслан Дахия.

Стендаперу Даниле Поперечному уже доводилось судиться из-за «оскорбления чувств верующих» — в 2018 году на него подал иск Виталий Милонов. Тогда Поперечного оправдали, а ситуацию с Долгополовым он прокомментировал так:

Несерьезной ситуацию назвал и стендап-комик Иван Абрамов. В разговоре с Daily Storm он сказал: «В деле Долгополова нет ничего серьезного <…> В противном случае ему бы давно уже выломали двери, заблокировали бы счета, телефон».