«Спокойно прошел границу»: комик Долгополов уехал из России после запроса полиции
Соловьев подтвердил, что основанием для отъезда стала ситуация с заявлением жителя Орехово-Зуева. Мужчина обратился в прокуратуру и попросил проверить ролик с участием Долгополова. Видео, по его мнению, оскорбляет чувства верующих.
«Вся эта ситуация так повлияла, что он принял решение уехать», — сказал адвокат комика.
Волнения по поводу того, что артиста могут не выпустить из страны, оказались напрасными. Задерживать его не стали.
«Спокойно прошел границу», — заметил Соловьев.
Он также рассказал, как развивается ситуация вокруг поданного в отношении Долгополова обращения.
«По нашим ощущениям, оно (обращение — прим. ред.) на стадии разогрева. Ничего ему еще официально не предъявляется, в связи с чем, скорее всего, он спокойно прошел погранконтроль. Что будет дальше, пока мы не знаем», — заключил юрист.
Когда Александр Долгополов узнал о проверке, отреагировал он весьма эмоционально. В специально снятом ролике комик рассказал о том, что за него «плотненько решило взяться правительство». Артист пожаловался, что расстроен и напуган.