«Спокойно прошел границу»: комик Долгополов уехал из России после запроса полиции

Комик Александр Долгополов, который запаниковал из-за полицейского запроса, покинул Россию. Адвокат Леонид Соловьев рассказал «360», что его клиент беспрепятственно пересек границу.

Соловьев подтвердил, что основанием для отъезда стала ситуация с заявлением жителя Орехово-Зуева. Мужчина обратился в прокуратуру и попросил проверить ролик с участием Долгополова. Видео, по его мнению, оскорбляет чувства верующих.

«Вся эта ситуация так повлияла, что он принял решение уехать», — сказал адвокат комика.

Волнения по поводу того, что артиста могут не выпустить из страны, оказались напрасными. Задерживать его не стали.

«Спокойно прошел границу», — заметил Соловьев.

Он также рассказал, как развивается ситуация вокруг поданного в отношении Долгополова обращения.

«По нашим ощущениям, оно (обращение — прим. ред.) на стадии разогрева. Ничего ему еще официально не предъявляется, в связи с чем, скорее всего, он спокойно прошел погранконтроль. Что будет дальше, пока мы не знаем», — заключил юрист.

Когда Александр Долгополов узнал о проверке, отреагировал он весьма эмоционально. В специально снятом ролике комик рассказал о том, что за него «плотненько решило взяться правительство». Артист пожаловался, что расстроен и напуган.