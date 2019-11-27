В новом выпуске своего шоу, Юрий Дудь принял у себя комика и стендапера Александра Долгополова, с которым обсудили различные стереотипы российского общества.

Долгополов считает, что на данный момент российское общество достаточно патриархальное и закостенелое. В частности, комик недоволен тем, что на данный момент в России нет ни одного известного комика, который бы поддерживал феминисток.

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«Феминистки сейчас борются не только и не столько за права женщин, а за то, чтобы человека воспринимали прежде всего как личность, и за мир без насилия», — указал Долгополов.

Он также упомянул, что не считает неправильным использовать феминативы, сказав, что люди злятся не на сами суффиксы, а на позицию, которую через них выражает человек.

«Общество не оставляет ни мужчинам, ни женщинам выбора, как им себя вести. Мужчин заставляют быть слишком маскулинными, хотя в каждом человеке есть и феминные, и маскулинные черты. Не стоит стыдиться и переживать. Комедия — способ снять напряжение, она должна помогать слабому человеку», — объяснил гость шоу.

Также Долгополов сказал, что в российском обществе не воспринимают депрессию как серьезное психическое заболевание, требующее серьезного лечения, добавив, что в России вообще проблемы с эмпатией, а люди обесценивают чужие чувства.