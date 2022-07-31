Дорогие и навороченные. Капризные немецкие гаубицы оказались не приспособлены к «грубым рукам» ВСУ

Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Украине, уже через месяц износились и потребовали ремонта. После обстрелов некоторые из них стали выдавать сообщения об ошибках. В бундесвере предположили, что ВСУ выпускают слишком много снарядов на слишком большое расстояние. «360» выяснил, с чем на самом деле связаны проблемы украинской армии с гаубицами из Германии.

Исторически не сложилось

Гаубицы, полученные Украиной от Германии, по характеристикам, вероятно, не уступают французским «Цезарям» и российским «Мста». Однако проблем с использованием немецкого вооружения куда больше.

Источник фото: РИА «Новости»

Немцы всегда отличались излишней «въедливостью» в создании своей техники, рассказал «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он вспомнил, что еще во времена Великой Отечественной войны самоходные гаубицы, которыми пользовалась армия Германии, были неремонтопригодны. Отремонтировать танки — например, «Тигр» или «Пантеру» — стоило примерно столько же, сколько создать новый. С советской техникой — теми же Т-34 — было куда проще.

С годами ничего не изменилось: при примерно тех же характеристиках российская техника не так сложна в использовании и ее легче ремонтировать.

Немецкое производство слишком сложное, тем более для украинцев — они, как правило, в армии не отличаются высоким техническим образованием. Слишком все заморочено, накручено, и все это выходит из строя, при том что техника очень дорогая и достаточно долго делается Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин предположил, что Panzerhaubitze 2000 не пригодны к эксплуатации в условиях Донбасса.

«Это же не идеальные условия, не полигоны и не немецкие дороги. Это пыль, проселки, жара +35 градусов. Кроме того, на эти гаубицы нужно готовить персонал отдельно, это новые для украинских артиллеристов системы. Все это — и климат, и малопрофессиональные действия — приводит к поломке очень дорогих агрегатов», — заключил эксперт.

Он вновь провел параллель с Великой Отечественной войной, когда грязь застревала в траках немецких танков и они не могли двигаться дальше.

«У нас говорят: „Танки грязи не боятся“. Но это русские танки, а немецкие боятся — и грубых рук, и, наверное, донецкой грязи», — подчеркнул Василий Дандыкин.

Источник фото: РИА «Новости»

Иногда дело в качестве

Технику, видимо, придется чинить на родине. Помимо всего прочего, часть ее может оказаться вовсе невостребованной: Германия решила поставить Украине 100 новых гаубиц с заделом на несколько лет, но очевидно, что ситуация там разрешится гораздо раньше, в результате техника «останется недоделанной или останется в Германии», отметил эксперт.

Американские гаубицы М777, по его словам, тоже довольно капризны, так что поломки не исключены и тут.

Если с немецкой техникой у ВСУ не заладилось из-за ее навороченности, то вооружение из некоторых других стран может оказаться попросту некачественным. Например, Северная Македония, передавая Украине танки Т-72, даже не скрывала, что эту технику через несколько лет планировали уничтожить. Вместо того чтобы расходовать на это ресурсы, страна решила благородно «вспомнить» о нуждающейся Украине. О том, что Запад не отправляет на Украину «шедевры» своей техники, еще в апреле сообщал «360» военный историк Юрий Кнутов.

Украинское руководство постоянно жалуется на недополучение оружия с Запада. Как отмечал в беседе с «360» политолог Сергей Маркелов, западные страны не просто «ленятся» поставлять вооружение — они не хотят, чтобы их дорогую технику на Украине тут же уничтожили.

Ведь ВС России делают успехи в этом направлении, иногда западное вооружение ликвидируют еще на складах, то есть оно не успевает поступить на фронт. Сегодня Минобороны России доложило об уничтожении американской гаубицы М777, пусковой установки реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающей машины.