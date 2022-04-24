Парадно-отвратительная техника Украины

Военный историк, директор Музея Войск ПВО в микрорайоне Заря города Балашихи Юрий Кнутов рассказал «360», как Украина даже при перевозке оружия с Запада использует мирных людей как живой щит. По его словам, вагоны с вооружением прицепляют к пассажирским. Также эксперт сравнил технику, поставляемую западными странами Украине, с российской.

Далее — прямая речь.

Хуже гитлеровцев

Что делает Киев? Их лозунг «Использовать каждого украинца в качестве живого щита» действует даже при перевозке западного оружия и боеприпасов. Они цепляют вагоны с военной техникой и боеприпасами к пассажирским составам. Любое уничтожение таких вагонов приведет к тому, что сразу может погибнуть весь состав мирных жителей. Даже в гитлеровской Германии мирных жителей не использовали в качестве живого щита, а Украина занимается этим регулярно.

В ВСУ начался снарядный голод

Мы должны понимать, что поставки тяжелой техники связаны с желанием Запада усилить эскалацию боевых действий. Но причина и в другом. Когда начинали спецоперацию, мы заявили о том, что проводим демилитаризацию. На сегодня тяжелая артиллерия, которая есть на вооружении ВСУ, процентов на 80 уничтожена. У Украины заканчиваются снаряды калибром 152 миллиметра, и взять их негде: Украина их не производит, немного производит Болгария, остальные страны еще раньше поставили на Украину, они там, может, перепродавались быстро.

Начался снарядный голод в ВСУ. Чтобы избежать этой ситуации, нужно поставлять снаряды. На Украине калибр 152 миллиметра, советские орудия, а натовский стандарт — 155. Поэтому натовцы приняли решение поставить орудия и к ним снаряды, чтобы потом уже иметь возможность поставлять снаряды своего калибра, своего стандарта. Это не от хорошей жизни, а оттого, что на Украине перестала существовать как таковая тяжелая дальнобойная артиллерия в основной массе.

Сейчас будут поставляться гаубицы М-777 американские более ранние, я бы сравнил их с нашими Д-30, хотя Д-30, может, чуть хуже за счет того, что лафет у нее частично из титана, частично из алюминия. Она имеет более легкий вес, и даже вертолет может ее переносить. Тяжелый вертолет, конечно.

Источник фото: телеканал «360»

При этом дальность стрельбы примерно такая же, как у наших самоходок «Акация», то есть это 20 небольших километров и 30 с лишним километров активно-реактивным снарядом. Эта модификация гаубицы буксируемая, не самоходная. Там длина ствола — 52 калибра, то есть увеличенная. Эта гаубица активно-реактивным снарядом может стрелять на дальность до 70 километров. У нас на такую длину стреляет «Коалиция-СВ», новая гаубица, самоходки с электронным наведением, которое позволяет включаться а автоматизированную систему управления, получать информацию онлайн и даже проводить автоматизированную наводку. Очень малое время свертывания и развертывания, то есть маневренность очень высокая.

«Шедевров» среди западной техники на Украине нет

Теперь берем британские гаубицы, которые сейчас пойдут. AS-90 — 20 штук этих гаубиц будет продано Англией. Это модифицированная гаубица, длина ствола — 52 калибра. По всем характеристикам это наша «Мста» либо «Акация» старая — гаубицы, которые мы раньше на парадах смотрели.

Если брать французскую гаубицу CAESAR, она тоже длиной ствола 52 калибра, дальность — где-то тоже до 40 километров. Но это сопоставимо с нашей «Мста». Если брать реактивные снаряды, тоже абсолютно одинаковая длина.

То есть в принципе орудий, которые бы прямо являлись шедеврами и превосходили нашу артиллерию, я бы вообще не назвал. Более того, я считаю, что наши «Коалиции-СВ» стреляют на значительно большее расстояние и имеют выше точность. И уровень автоматизации данных у них высокий.

Если брать наши более ранние, «Акацию» калибра 152 миллиметра, там дальность стрельбы активно-реактивным снарядом — примерно 30 километров. Это все сопоставимо с тем, что сейчас продают американцы и британцы в обычном исполнении. У французов за счет того, что ствол длиннее, гаубицы подальше стреляют, но французские гаубицы — на колесном шасси. Защищенность экипажа от осколков и пуль хуже, чем у тех, что используем мы.

Такая же история — с американскими М-777. С ними, так же как с нашими старыми еще гаубицами Д-30, расчет просто подходит к пушке, вручную заряжает, наводит, и в это время его позиции может поразить противник. Разрыв снаряда, осколки — и расчет уничтожен. Есть серьезные недостатки.

А плюс — в количестве снарядов, которые поставляют американцы (вроде бы 170 тысяч), французы (около 140 тысяч), там цифры приличные. И еще британцы. Поставка этих снарядов — наиболее чувствительный момент. Когда их будут разгружать, надо применить меры, чтобы от них избавляться.