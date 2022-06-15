Минобороны сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли крупную партию западного вооружения. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «360» заметил, что это происходит благодаря четкой тактике ВС России.

Далее — его прямая речь.

В брифинге по итогам прошедших суток важно увидеть, что большая часть речи посвящена количественным оценкам происходящего. То есть какие средства вооружения были уничтожены, какие объекты дополнительно были обнаружены, какие задействованы. Беспилотники или пилотники, виды вооружений и так далее.

Безусловно, качественные моменты работы ВС России тоже присутствуют в брифингах Минобороны. На уровне трендов за эту неделю я отметил бы следующее: мы, безусловно, наращиваем и увеличиваем потери, то есть ведутся разрушительные действия против наземных сил ВСУ.

Нарушить поставки западного оружия

В качественном плане добавилось уничтожение гаубиц М777. Это уже, так сказать, ленд-лиз пошел. Это пошло уничтожение свежих поставок вооружения для Украины с Запада. Наконец-то ВСУ добрались до них. И мы начали ту историю тоже отрабатывать высокоточным оружием.

Источник фото: РИА «Новости»

Что еще можно отметить из удачных и серьезных моментов прошедших суток? Что мы по-прежнему работаем в режиме уничтожения доступов к первым точкам, на которые приходит вооружение Запада. В частности, в отчете прозвучала Львовская область, где идет выгрузка нового вооружения от стран Западной Европы. Как правило, со стороны Польши, Румынии. Это тоже важный момент.

Российские силы, мне кажется, технически и стратегически действуют очень точно и правильно. Они работают по всей логистической цепочке: уничтожают и тем самым блокируют включение в вооруженный конфликт средств нападения, которые поступают с Запада. Начиная от точки входа, затем идет выгрузка. В частности, на Западной Украине — Львовщине, Черниговщине. Далее это уже на пути следования идет воздушная работа военной авиации. И уже в точках, где они приходят на линию фронта, происходит серьезная история. Тут идет позиционная отработка беспилотниками, вооружением.

К тому же за сутки наросло количество очередной разрушенной техники ВСУ и качественно стала работать именно тактика уничтожения техники, поступающей на вооружение украинской армии.

Источник фото: РИА «Новости»

Запад обеспокоен тактикой ВС России

Безусловно, у ВСУ с обеспечением все плохо. Украина — и это по-прежнему видно по пропагандистским выступлениям на местных каналах — не получает обещанных объемов вооружения. Это не только потому, что Запад ленится отрабатывать логистику. Зарубежные партнеры Украины — они тоже не идиоты. Они тоже не хотят, чтобы с трудом доставленная техника появилась внутри Украины и тут же уничтожилась. Вместе с солдатами ВСУ, которых обучали в Германии.

Запад тоже думает, как это все делать. Я считаю, что текущая логистика поставок нового вооружения ВСУ серьезно разрушается за счет продуманных стратегических методических действий ВС России.

ВСУ не имеют собственной военной авиации

Источник фото: РИА «Новости»

К тому же у Украины не осталось военной авиации. ВСУ сейчас использует те поставки, которые делались еще во времена дружественных взаимоотношений СССР со странами Восточной Европы. Тогда Советский Союз системно, по заказам и просьбам Польши и Венгрии, отправлял самолеты типов Су, МиГ и так далее. Мы поставляли это все потихонечку, в разумных пределах и без фанатизма.

Сейчас с запасных гаражей все это расчищается, включая запчасти. Украинские войска и их партнеры восточной группы собирают какие-то кучки. Обновляют, собирают эти самолеты. Которые тут же уничтожаются. Мы видим, что пять самолетов ВСУ прилетело в зону спецоперации. В течение пяти дней их не стало. Я думаю, если 10 самолетов залетит, будет то же самое.

И вот такая идет парадоксальность «тяни — толкай» у военных Украины. К сожалению, это закон войны. Каждый собирает вооружение так, как он может.