Северная Македония передала Украине танки, которые собиралась уничтожить

Северная Македония передала Украине танки Т-72, сообщило сербское национальное телевидение. Минобороны страны сообщило, что речь идет о «танках третьего поколения», их количество не уточняется.

В оборонном ведомстве не стали скрывать, что просто избавились от танков ради собственных интересов.

«В предстоящий период будет проведено <…> расформирование танкового батальона. <…> Принимая во внимание данную ситуацию, а также потребности министерства обороны Украины, правительством принято решение о безвозмездной передаче Украине определенного количества бронемашин, необходимых для ее нужд», — отметили в министерстве.

Из цитаты Минобороны Северной Македонии, приведенной сайтом 360stepeni,следует, что переданные Украине планировали уничтожить.

«Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе. Мы должны были бы расходовать ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным», — подчеркнули в ведомстве.

По данным ТАСС, на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72.