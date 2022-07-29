Всего через месяц после поставки на Украину немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 износились и потребовали ремонта, написало издание Der Spiegel.Украина проинформировала Минобороны Германии о том, что некоторые из семи полученных в июне орудий выдавали сообщения об ошибках после интенсивных обстрелов.

В бундесвере считают, что проблемы связаны с высокой нагрузкой на вооружение: видимо, ВСУ выпускают слишком много снарядов и на слишком большое расстояние. Германия согласилась направить дополнительный пакет запчастей.

Украинский журналист Анатолий Шарий описал ситуацию в своем Telegram-канале.

«У украинских военнослужащих возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000. <…> После обстрела российских позиций некоторые из семи установок показали сообщения об ошибках. Несколько гаубиц, судя по всему, нуждаются в ремонте. Простите, других гаубиц для вас у нас нет», — сыронизировал он.