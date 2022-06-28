Представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге рассказал о новых успехах ВС России в рамках спецоперации на Украине. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал «360», что такие результаты свидетельствуют об очень скором освобождении Донбасса.

Далее — прямая речь.

ДНР постепенно освобождается

В сегодняшнем брифинге можно отметить несколько моментов. Во-первых, это, конечно, уничтожение целого взвода установок «Град» в районе Дзержинска и села Ленинское Донецкой Народной Республики. Это говорит о том, что у украинских военных уже не остается установок систем залпового огня для нанесения ударов по мирному населению.

Донецкая Республика постепенно освобождается. Берутся в котлы остатки ВСУ, и если они не сдаются, то уничтожаются Евгений Михайлов.

Вопрос ближайшего времени — когда Донбасс будет освобожден. Говорить, сколько могло остаться залповых систем в Донбассе, сложно, но в любом случае новых уже не поступает. Соответственно, обстрелов будет меньше. Уничтожаются склады боеприпасов, склады запасов для этих установок. Конец близок, по крайней мере в Донбассе.

Освобождение Харькова — следующая задача

Хотел бы отметить уничтожение более 100 националистов и наемников и военной техники после удара высокоточным оружием в Харькове. Это говорит о том, что Россия не забывает Харьков, уничтожает стратегические объекты, уничтожает нацистов, где бы они ни находились. Только их разбомбили — они вновь там пытаются появиться, собраться под эгидой бывшего уже громкого названия «Азов»*, и их вновь уничтожают.

Я думаю, Харьков — одна из приоритетных задач в будущем на то, чтобы стать очередным освобожденным городом в результате спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Это однозначно, никто оставлять Харьков у себя в тылу не будет после завершения всех мероприятий. Он должен быть подконтрольным Евгений Михайлов.

Оружие Запада не успевает поступать на фронт

Отмечу также удар высокоточным оружием по вновь поступившему вооружению стран Запада — ЕС, США — в цехах завода в Кременчуге. Сейчас уже начинают кричать, что русские разбомбили торговый центр, но он давно был неработающим, там также могли храниться боеприпасы. В любом случае паника на Западе — особенно в британских СМИ («Русские убили сотни жителей», «Русские нанесли удар по переполненному торговому центру») — это, конечно, бред.

Русские уничтожили западное вооружение. Вот от этого им нужно кричать — всем англичанам, европейцам Евгений Михайлов.

Сколько миллиардов долларов вложено в помощь Украине в ущерб европейским гражданам, гражданам Великобритании, которые сейчас несут колоссальные потери от того, что делает их руководство на Украине, теряют заработки, не могут оплатить в должной мере тепло в домах, питание… Их правительства вкладывают деньги в то вооружение, которое даже не успевает поступить на линию фронта. Мы вовремя это уничтожаем.

Ответить-то нечем своим гражданам. И нужно кричать, что «русские убивают мирных украинцев в переполненных ТЦ». Лучше бы сказали: «Русские уничтожают технику, которую поставляют за ваш счет». И именно она будет на парадах ДНР и ЛНР после победы.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.