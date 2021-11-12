Девочка-подросток может сесть за секс с 10-летним братом. Она 11 раз воспользовалась его беспомощностью

В Свердловской области 14-летнюю школьницу уличили в надругательстве над младшим братом. Девочке-подростку грозит тюремный срок — против нее возбудили уголовное дело. Эта история о «детском» сексе не единственная. И возможно, происходят они из-за нехватки внимания со стороны родителей, а не от распущенности.

Фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера стала юная жительница поселка Сосьва в Серовском районе, писал kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Школьница надругалась над собственным 10-летним братом.

«Факт преступления был выявлен инспектором по делам несовершеннолетних. Девочка сняла все на видео и выложила на свою страницу во „ВКонтакте“», — заявил собеседник издания.

Запись в итоге стала уликой. Оказалось, что беспомощным положением мальчика сестра пользовалась неоднократно.

«За июль и начало августа девочка 11 раз вступила в половую связь с мальчиком», — рассказал источник в силовых кругах.

Статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Не исключено, что несовершеннолетней вынесут более мягкий приговор. Семья, где все произошло, считалась благополучной и на учете не состояла. Официальных комментариев от регионального СК по случившемуся нет.

Беременна от 10-летки

Если свердловская история пока не получила широкой огласки, то случай с беременной 13-летней девочкой из Красноярского края знает чуть ли не каждый. В начале 2020 года школьница из Железногорска уверяла, что отцом ее будущего ребенка является 10-летний мальчик. Она рассказала про любовь с учеником четвертого класса на шоу Андрея Малахова.

Позже эксперты установили, что 10-летний школьник не способен пока зачать ребенка. И беременная девочка спустя несколько месяцев призналась: скорее всего, отец малыша — 15-летний знакомый, который изнасиловал ее в подъезде. Парня арестовали. В 14 лет девочка родила дочь, а произошедшее в ее жизни попросту монетизировала: раскрутила соцсети, публиковала рекламу и этим зарабатывала приличные деньги.

Весной 2021 года школьница писала, что, скорее всего, снова беременна. Парень у нее на тот момент был новый.

«Наверное, жду, но это не точно. Показало две полоски, а утром вообще тошнило», — рассказывала девушка NGS24.RU.

В августе она снова заявила подписчикам, что беременна, показав медицинские заключения. Срок на тот момент составлял шесть недель, писал kp.ru. Девочка уверяла, что отношения у нее длятся около семи месяцев и она принимала противозачаточные.

«Срок — шесть недель, сказал врач. На аборт решиться не могу. И оставить ребенка тоже — я его не вывезу. Просто нет времени на второго», — говорила она, советуясь в Сети, делать аборт или нет.

СМИ писали, что в итоге школьница прервала беременность. В том числе якобы из-за поведения 17-летнего бойфренда. Он к отцовству оказался не готов.

Секс из-за нехватки внимания

В ноябре 2021 года 15-летняя москвичка узнала, что беременна вторым ребенком. Первого она родила в конце марта. Отцы у детей разные. Живет семиклассница с матерью и братом, которые помогают ей воспитывать маленького сына.

Примеров подобных ситуаций сейчас довольно много. Специалисты объясняют причины секса и незапланированных беременностей среди подростков непониманием со стороны родителей. Кроме того, дети не имеют представления о собственной физиологии и личных границах.

Перинатальный психолог, специалист благотворительного фонда «Свет в руках» Юлия Литвинова заметила в интервью Lenta.ru, что многие молодые люди живут мифами, которые распространяют их сверстники.

Например, некоторые думают, что нельзя забеременеть с первого раза Юлия Литвинова психолог

По словам Литвиновой, и юноши, и девушки не понимают собственных потребностей, не умеют отказывать и определять, чего именно хотят.

Предоставленные самим себе дети, добавила директор благотворительного фонда «Иваново дело» Наталия Токмакова, пускаются во все тяжкие. Причем ребенку недостаточно просто заботы или покупки вещей — ему необходимо общение.