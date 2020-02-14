КП: 13-летняя школьница забеременела от 15-летнего насильника

Нашелся настоящий отец ребенка 13-летней школьницы из Железногорска. Ему 15 лет. И, как уверяет девочка, он ее изнасиловал в подъезде.

«Это на самом деле было изнасилование. То есть информация 100% достоверная. Сейчас родителей таскают по разным ведомствам: в полицию, прокуратуру, к следователям. Дело гремит на всю страну, так что все на ушах», — рассказал kp.ru источник, близкий к семье школьницы.

Молодой человек, как узнали журналисты, и сам не отрицает сексуальные отношения с девушкой. Они учатся в одной школе, девочка ему нравилась, но встречаться с ней он не хотел. Вот и подкараулил ее в подъезде, пригрозив рассказать 10-летнему другу девочки, что у нее много парней.

По словам девочки, она была шокирована предложением, а потом подросток схватил ее за волосу и сказал раздеваться. О произошедшем она не решилась рассказать родителям: мама у нее тяжело больна, а папы проблемы с алкоголем.

Все раскрылось, когда девочка почувствовала себя нехорошо, и ее забрали в больницу. Какая-то медсестра сняла видео с ней и выложила в соцсети, сделав подпись «Беременна в 13». Тогда девочка придумала историю про беременность от 10-летнего мальчика. Про него, кстати, врачи уже сделали вывод, что ему становиться отцом еще рано.

За изнасилование 13-летней девочки подростку грозит до 10 лет воспитательной колонии. Вот только доказательств сейчас найти сложно, а если считать, что они занялись сексом по обоюдному согласию, то состава преступления нет.

В красноярском управлении Следственного комитета пока не комментировали расследование.