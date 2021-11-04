Семиклассница из Москвы забеременела второй раз за год от разных мужчин

Ученица седьмого класса одной из московских школ забеременела второй раз за год. О своем положении она узнала на приеме гинеколога. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, 15-летняя школьница проходила обследование в больнице, когда узнала, что беременна. Врачи выяснили, что она уже на 16-17-й неделе, однако девочка не сильно удивилась. Она рассказала медикам, что в конце марта этого года она родила ребенка. Медики передали информацию в полицию, правоохранители уже задержали предполагаемого отца.

По данным источника сайта kp.ru, против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Сама школьница живет с матерью и братом — они помогают ей воспитывать маленького сына. При этом издание подчеркнуло, что отец первого ребенка и мужчина, от которого школьница забеременела сейчас, — разные люди. По предварительной информации, она начала встречаться с 26-летним молодым человеком вскоре после расставания с отцом своего сына. По данным врачей, она забеременела всего через два месяца после родов. Будут ли следователи искать отца первого ребенка — пока неясно.

Правоохранители 4 ноября нашли тело маленького ребенка в шкафу его матери в поселке Песочном Санкт-Петербурга. Тело было завернуто в полиэтиленовые пакеты и тряпки, на нем не было видимых следов насилия. По словам матери ребенка, у нее случился выкидыш на девятом месяце беременности.

Однако она побоялась об этом рассказывать и решила спрятать тело девочки. Тело ребенка направили в морг, чтобы установить причину смерти. Пока неясно, понесет ли его мать наказание за свой поступок.