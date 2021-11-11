Тотальный контроль не спасет от маньяков и педофилов. Как «поймать» угрозу, пока не случилось плохое

Современные дети много времени проводят в интернете. Заведенные в соцсетях знакомства иногда приводят к плачевным результатам. Психолог-консультант, семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова рассказала «360», как уберечь ребенка от пагубного влияния сетевых незнакомцев.

Маг-педофил из Долгопрудного

Судебный процесс над предполагаемым магом-педофилом Сергеем П. начался в Подмосковье. Одной из его жертв стал 15-летний мальчик, который согласился на истязания ради исцеления своей матери.

По версии следствия, подозреваемый порядка 80 раз ударил мальчика плетью и выжег на его теле воском пятиконечную звезду. Это жуткое действо сам мужчина преподносил как обряд посвящения в магистров черной магии.

Как рассказала мать юноши в беседе с «360», с предполагаемым педофилом ее сын, как он рассказал родным, познакомился в прошлом году. Мужчина написал школьнику в соцсети и представился магом. В тот период юноша переживал по поводу болезни матери и согласился на предложение педофила.

Женщина узнала о случившемся с ее ребенком зимой 2021 года. Семья обратилась в полицию. Парень показал следователям место происшествия.

«Мой ребенок пострадал очень сильно, на сегодняшний день у него страшные панические атаки», — рассказала собеседница «360». Она добавила, что с мальчиком работают врачи — психологи и психиатры.

Контакт с родителями

И в интернете, и в реальной жизни важно, чтобы дети находились в контакте со своими родителями или взрослыми, которые их окружают и способны предостеречь.

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«С самого начала очень важно, чтобы ребенок делился тем, что происходит в его жизни», — заметила Панфилова.

Зачастую, добавила она, дети предпочитают держать все в себе, поскольку взрослые «слишком явно выражают свои страхи и оценочные суждения». Столкнувшись с таким поведением один раз, в следующий ребенок может не рассказать о случившемся.

Психолог посоветовала не просто сохранить такт и терпение и дослушать ребенка до конца, если речь идет о каком-то интернет-знакомстве. Лучшим ходом было бы предложить познакомиться с «новым другом» или даже пригласить его домой.

«Очень часто этого бывает достаточно, чтобы человек навсегда исчез. <…> Если человек мошенник или может причинить вред ребенку, то он просто исчезает», — сказала Панфилова.

Некоторым детям, по ее словам, не хватает общения с близкими — родителями или другими взрослыми. И они начинают искать его где-то еще.

Я призываю родителей не отмахиваться от детей. Особенно от подростков. <...> Фактически подросток попадает под власть человека, потому что ему кажется, что его понимают. Часто это просто примитивная уловка для того, чтобы подросток или ребенок остался в общении Наталья Панфилова семейный психолог центра «Счастливая семья»

Доверие к ребенку психолог назвала важным моментом в общении, но проверять его все-таки нужно.

«Нельзя доверять своему ребенку полностью, как будто он взрослый и отвечает за все свои поступки, действия и так далее. Конечно, присматривать за этим как-то надо. Но если контакта нет, а есть только контроль, и ребенок это чувствует, бывает, в сущности, наоборот», — подчеркнула Панфилова.

Если же нечто неприятное уже произошло, то стоит обратиться за психологической помощью. Специалист прежде всего поможет восстановить утраченные контакты между родителем и ребенком. К тому же, взрослые не всегда способны справиться с ситуацией и усугубляют ее еще больше.

«Родители тоже живые люди. Они могут быть так напуганы той ситуацией, которая произошла, что сами впадают в некое неадекватное состояние. Между ними и ребенком должен обязательно быть переговорщик, который поддерживает и успокаивает ту и другую сторону», — сказала Наталья Панфилова.

В панике родитель может еще больше пугать ребенка. Со страху, сгоряча вести себя так, что это не будет способствовать налаживанию никаких контактов, заключила она.

Как педофил выбирает жертву?

Педофилы являются очень слабыми психологически людьми, считает семейный и детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова. Они ищут жертву, которая не может дать отпор. Как правило, по ее словам, активных и агрессивных детей такие преступники боятся.

«Обычно они выбирают застенчивого ребенка, который много перемещается один, без товарища, способного защитить и помочь», — сказала она в разговоре с «Вечерней Москвой». Она добавила, что педофил обычно выслеживает свою жертву неделю или две.

Пару недель, по словам Наумовой, преступник может подходить к ребенку, заговаривать, случайно дотрагиваться. Если никакой реакции нет, то он нападает. При этом психолог отметила, что бывают и внезапные инциденты.

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Очень важно, чтобы родители внимательно слушали детей, отметила психолог. По ее словам, как только родственники показывают педофилу, что ребенок под защитой, то он всегда отступает.

Также ребенку нужно объяснить, что посторонние не могут до него дотрагиваться, а если это произошло, то он должен рассказать об этом. Ребенок также не должен бояться просить помощи у окружающих.