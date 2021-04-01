Родившая в 14 лет школьница снова забеременела

Школьница, которая родила в 14 лет от 15-летнего подростка, забеременела во второй раз. О положительном тесте она сообщила в социальных сетях.

«Наверное, жду, но это не точно. Показало две полоски, а утром вообще тошнило. Меня так же тошнило, когда я была беременна Эмилией. Потом еще раз сделаю тест и пойду к гинекологу. Но, наверное, беременна, — рассказала девушка изданию NGS24.ru.

К врачу она пойдет, когда будет время, сообщила девушка красноярскому изданию.

В начале 2020 года 13-летняя семиклассница заявила, что беременна от своего 10-летнего друга, который учится в четвертом классе. После этого она пришла на передачу Андрея Малахова, чтобы рассказать свою историю. Через несколько месяцев девушка призналась, что отец ребенка, скорее всего, ее 15-летний знакомый, который изнасиловал школьницу в подъезде.

После появления на федеральных экранах девушка стала популярна в социальных сетях, за ее жизнью следят более 90 тысяч человек в Instagram. Благодаря рекламе девушка зарабатывает на жизнь.