Забеременевшая от 10-летки школьница пришла к Малахову

Школьница из Железногорска, которая забеременела в 13 лет, приняла участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». На передачу девочка пришла с предполагаемым отцом своего ребенка. Ему 10.

В эфир выпуск «Пусть говорят» еще не выходил, уточнило издание «ТВК Красноярск». Однако в сети уже появились снимки из студии.

На фото Малахов стоит между будущей мамой и мальчиком, которого она назвала отцом малыша. Вместе с девочкой, судя по снимку, в программе примут участие ее родственники.

Одним из гостей станет и депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Он рассказал о своем участии в Telegram, тоже прикрепив снимок.

Телеканал «Россия 1» уже анонсировал программу. Выпуск называется «Буду рожать!»

Сейчас у девочки, предположительно, идет седьмая неделя беременности. Вместе с вероятным отцом ребенка они заявили, что намерены вырастить малыша.

После того, как ситуация получила огласку, следователи возбудили уголовное дело. После рождения ребенка будет возможна геномная экспертиза. С ее помощью выяснят, действительно ли 10-летний мальчик стал отцом.