Забеременевшая от 10-летки школьница пришла к Малахову
В эфир выпуск «Пусть говорят» еще не выходил, уточнило издание «ТВК Красноярск». Однако в сети уже появились снимки из студии.
На фото Малахов стоит между будущей мамой и мальчиком, которого она назвала отцом малыша. Вместе с девочкой, судя по снимку, в программе примут участие ее родственники.
Одним из гостей станет и депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Он рассказал о своем участии в Telegram, тоже прикрепив снимок.
Телеканал «Россия 1» уже анонсировал программу. Выпуск называется «Буду рожать!»
Сейчас у девочки, предположительно, идет седьмая неделя беременности. Вместе с вероятным отцом ребенка они заявили, что намерены вырастить малыша.
После того, как ситуация получила огласку, следователи возбудили уголовное дело. После рождения ребенка будет возможна геномная экспертиза. С ее помощью выяснят, действительно ли 10-летний мальчик стал отцом.