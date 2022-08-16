Детонация боеприпасов в Крыму повредила железную дорогу. Что известно о взрывах в Джанкойском районе

В Минобороны подтвердили возгорание и детонацию на складе боеприпасов в Крыму. Жителей соседних населенных пунктов эвакуировали. Взрывы повредили железную дорогу, поэтому маршрут поездов на полуострове сократили. Поезда будут останавливаться под Феодосией, а дальше пассажиры поедут на автобусах.

В Крыму, в Джанкойском районе, на складе боеприпасов, произошла детонация. Глава администрации сельского поселения Майское Николай Карпец заявил, что взрыв произошел около шести утра. Минобороны подтвердило, что около 06:15 на территории огороженной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей произошло возгорание. По данным ведомства, серьезно пострадавших пока что не выявили.

На трансформаторной подстанции в населенном пункте Майское произошел пожар, но его быстро удалось локализовать. Она загорелась после сильного хлопка в шесть часов утра, писало РИА «Новости».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что срочно отправляется в поселок Майское. По его словам, на месте происшествия какое-то время еще шли взрывы, но позже они прекратились.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал Аксенов.

Детали взрывов в Крыму

Сергей Аксенов заявил, что вокруг склада оцепили пятикилометровую зону. Двое людей пострадали из-за взрыва, но их здоровью ничего не угрожает. По словам Аксенова, один человек получил осколочные ранения, а другого придавило стенкой. Жителей, находящихся недалеко от склада, начали эвакуировать. Всего вывезли около двух тысяч человек.

Эвакуированных жителей временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное.

Из-за взрыва на складе боеприпасов железная дорога в Джанкойском районе оказалась повреждена. Глава Крыма также сообщил о сокращении маршрута поездов в Крым. Теперь они будут останавливаться под Феодосией, на станции Владиславовка, а дальше пассажиров повезут по полуострову автобусами. В результате семь поездов задержали из-за остановки движения в Джанкойском районе. Шесть следовали в Крым, а один — оттуда.

Еще по теме:

— Минобороны назвало основную версию произошедшего в Новофедоровке

— Количество пострадавших при взрывах в Крыму выросло до 14