Минобороны назвало основную версию произошедшего в Новофедоровке

Нарушение правил пожарной безопасности привело к взрывам на аэродроме около Нефедоровки. Минобороны призвало считать основной именно эту версию произошедшего. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском военном ведомстве.

«В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у других версий нет никакой доказательной базы. Он отметил, что не было никакого умышленного воздействия на боеприпасы с целью их детонации.

Взрывы на аэродроме Саки произошли днем 9 августа. Об этом сообщил RT. По последним данным, от произошедшего пострадали девять человек включая ребенка. Еще один мирный житель погиб. Местные власти пообещали оказать поддержку всем, кто получил ранения в результате ЧП.

Кроме того, сообщалось о 30 эвакуированных из домов, расположенных вблизи аэродрома. Слухи о массовой эвакуации из Сакского района Крыма не подтвердились.