Минобороны: в результате возгорания в Джанкойском районе Крыма никто серьезно не пострадал

Минобороны устанавливает причины возгорания на огороженной площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. В результате возгорания произошла детонация боеприпасов, уточнили в ведомстве.

По данным министерства, возгорание зафиксировали около 06:15 на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, написало РИА «Новости».

В Минобороны подчеркнули, что в результате никто серьезно не пострадал. Принимаются меры по тушению пожара, заключили в пресс-службе.

На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате ЧП есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает.

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.