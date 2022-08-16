Власти Крыма сообщили о продолжающейся детонации в Джанкойском районе

На огороженной площадке для хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма продолжается детонация, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что сейчас находится на месте ЧП — в селе Азовское.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону», — написал Аксенов в своем Telegram.

По его данным, для ликвидации последствий ЧП задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также экстренные службы.

В Минобороны ранее заявили, что возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло около 06:15. По информации министерства, в результате никто серьезно не пострадал. Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося.