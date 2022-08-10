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    10 августа 2022, 13:19

    Количество пострадавших при взрывах в Крыму выросло до 14

    Глава Крыма Аксенов: число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14

    Оксана Кириллова

    Число пострадавших при вчерашних взрывах в крымской Новофедоровке выросло уже до 14, госпитализация потребовалась только одному раненому. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Количество пострадавших при взрывах в Крыму выросло до 14

    «К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <…> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», — сообщил он журналистам.

    Аксенов также констатировал повреждения 62 многоэтажек и около 20 магазинов.

    «Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием. Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери», — добавил глава региона в своем Telegram-канале.

    Восстановительные работы начнутся после того, как СК завершит оценку последствий происшествия. После этого можно будет начать разбор завалов.

    «В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», — отметил Сергей Аксенов.