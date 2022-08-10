Количество пострадавших при взрывах в Крыму выросло до 14

Число пострадавших при вчерашних взрывах в крымской Новофедоровке выросло уже до 14, госпитализация потребовалась только одному раненому. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <…> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», — сообщил он журналистам.

Аксенов также констатировал повреждения 62 многоэтажек и около 20 магазинов.

«Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием. Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери», — добавил глава региона в своем Telegram-канале.

Восстановительные работы начнутся после того, как СК завершит оценку последствий происшествия. После этого можно будет начать разбор завалов.

«В рамках уголовного дела идет расследование. Необходимо сформировать материалы», — отметил Сергей Аксенов.