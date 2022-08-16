Детонация на складе боеприпасов произошла в Крыму

Детонация на складе боеприпасов произошла утром в Джанкойском районе полуострова Крым. Об этом сообщило издание «Крыминформ» со ссылкой на экстренные службы.

Также РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах написало, что на трансформаторной подстанции в населенном пункте Майское начался пожар. О последствиях и масштабах происшествия пока не сообщается.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил, что срочно отправился в поселок Майское.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал он.

Днем 9 августа на аэродроме Саки произошла серия взрывов. По последним данным, от произошедшего девять человек, включая ребенка, получили ранения. Еще один мирный житель погиб. Согласно версии Минобороны РФ, виной произошедшему стало нарушение правил пожарной безопасности.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в его правительстве создан совет по «деоккупации Крыма».