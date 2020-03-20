«Мир не сошел с ума. Просто перепугался». Вирусологи объяснили, как COVID-19 превратился в страшилку

С момента появления нового коронавируса прошло уже около трех месяцев. Теперь в мире более 246 тысяч зараженных, из которых 10 тысяч скончались. Но, кажется, страшен не сам COVID-19, а постоянное напоминание о его существовании. Смотрите сами: летальность коронавируса составляет лишь 4%. От пневмонии, с которой долго путали новый штамм, умирают куда больше людей. Мы попросили вирусологов рассказать, действительно ли COVID-19 так страшен, как кажется.

На момент написания материала в мире зафиксировали 246 276 зараженных новым коронавирусом. Из этого числа 10 038 человек скончались. Ситуация с распространением COVID-19 не меняется уже несколько дней: Китай — лидер по количеству зараженных (81 250), на втором месте — Италия (41 035), третьем — Иран (18 407).

В спину Ирану дышит Испания, которая почти догнала страну по количеству больных — 18 077. На пятом месте Германия с 16 290 зараженными.

В длинном списке из десятков стран Россия уже стоит примерно в середине. Но это не значит, что нужно забиться в угол и с ужасом в глазах ждать новых сообщений о «жутком и вездесущем коронавирусе». Тем более когда вы знаете, сколько по времени COVID-19 живет на разных поверхностях.

Страшилка начала тысячелетия

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций и вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев по просьбе «360» напомнил о том, что такое коронавирус, и объяснил, почему не нужно паниковать, читая новости о все возрастающей смертности.

Криков о невероятной опасности коронавируса с каждым днем все больше. Но оправданна ли такая паника? Вообще, впервые коронавирусы обнаружили в 1965 году, а впоследствии выявили целых 38 разных видов. Лишь шесть из них поражают человека, а остальные 32 — исключительно животных. По словам Зуева, есть вид коронавируса, которым могут заболеть только соловьи.

Основная цель коронавируса — поражение верхних дыхательных путей, но только в тяжелых случаях под удар попадают легкие. Зуев подчеркнул, что летальность коронавируса невысокая — около 2-3%. Увы, она повышается, если человек пожилого возраста.

Особенность нового коронавируса в том, что он очень быстро облетел все континенты Земли. Это случилось потому, что он заразен. Но власти России, по мнению Зуева, среагировали на появление коронавируса оперативно и правильно. В то же время невозможно полностью исключить попадание инфекции в страну. То есть при проверке, например, в аэропорту может пройти человек с коронавирусом во время инкубации. То есть внешних признаков болезни у него не будет. Зуев подчеркнул, что из 199 случаев заражения вирусом в России большинство завозные.

Больных становится все больше, паника вокруг коронавируса все плотнее. Все это как бы побочный эффект развития цивилизации.

Я не могу сказать, что мир сошел с ума. Просто перепугался. С точки зрения вирусолога, ничего страшного не произошло. Я этого ждал. Я удивлен, что это произошло позднее, чем я думал. За все в этой жизни надо платить — и за радости цивилизации в том числе: мы стали ездить дальше, чаще, стали ездить в места, о которых раньше даже не слышали Виктор Зуев.

Преувеличенные страхи

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с «360» поделился, что реакция людей на коронавирус вызывает у него только сожаление.

В эпоху распространения заболевания надо быть собранными и разумными. Конечно, то, как это происходит в настоящее время, вызывает сожаление. Человеческая паника хуже любой эпидемии. Ну не любой. Может, черная оспа в свое время была хуже Алексей Аграновский.

Коронавирусные заболевания, по словам Аграновского, — это не экзотика. COVID-19 — просто «свежая» разновидность с некоторыми изменениями, похожими на атипичную пневмонию. Это серьезный коронавирус, но не ужасный.

К тому же у некоторых людей может быть к нему иммунитет. Аграновский добавил, что многие люди, не имеющие тяжелых заболеваний, перенесут коронавирус «на ногах». Инфекцию у них могут даже не заметить. То есть в обществе возникнет прослойка людей, неуязвимых к COVID-19. Спрогнозировать дату, когда это произойдет, невозможно. В связи с этим пора бы прекратить сходить с ума, тем более что Россия принимает все необходимые меры, чтобы ситуация не усугубилась.

«Люди боятся. СМИ все время говорят: коронавирус, коронавирус! Люди начинают потихоньку сходить с ума. Действительно, надо что-то делать, чтобы уберечь людей от заражения. Принимаются меры — закрытия и так далее. Я не считаю, что это неправильно. Ни одно государство не знает, что будет завтра, чем это закончится. Лучше закрыть, посадить всех на карантин, чем пропустить важный момент развития эпидемии, после которого последствия будут гораздо хуже», — заключил Аграновский.

Многие сотрудники компаний действительно перешли на удаленную работу, пока другие отдыхали за рубежом. И если вы относитесь к категории россиян, которые недавно вернулись из-за границы, то вот простой способ оформить электронный больничный лист. Кстати, карантин — хорошее время, чтобы подтянуть здоровье. Пара советов от подмосковных врачей.