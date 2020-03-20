Пластик, бумага и металл. Сколько коронавирус живет на разных поверхностях?

На разных поверхностях вирус 2019-nCoV может жить разное количество времени. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Для сохранения здоровья очень важно понимать, какие предметы могут с большей вероятностью сохранять на себе вирус.

Врачи все чаще обращают внимание на то, что молодое население может быть носителем вируса, даже не зная об этом. Сильный иммунитет позволяет легко переносить болезнь на ногах. А есть те, у кого она не проявляется вовсе, как это было, например, с актером Идрисом Эльбой.

При этом разносить инфекцию такой человек все еще может — именно поэтому очень важно соблюдать карантин и самоизолироваться. Ученые из Национального института здравоохранения, CDC, UCLA и Принстонского университета провели исследования, чтобы выяснить, как долго вирус может сохраняться на различных поверхностях, с которыми мы контактируем каждый день.

Поручни, дверные ручки и одежда

Результаты эксперимента показали, что в воздухе вирус живет меньше всего — до трех часов. Но запасаться медицинскими масками для поездок в общественном транспорте не стоит — коронавирус может попасть в организм через любую слизистую — не только носа и рта, но и, например, через слизистую оболочку глаза.

На металлических поверхностях в целом 2019-nCoV остается до 48 часов, но на алюминиевых — от двух до восьми. Причем предметы из этого конкретного металла встречаются нам очень часто — это и поверхности ноутбуков, телевизоров и смартфонов, и бытовая техника, например, чайники, поверхности плит, сковородки и кастрюли. Поручни в общественном транспорте, дверные ручки и даже поверхности кассы в магазине у дома тоже обычно выполнены именно из этого материала, так что относиться к их дезинфекции стоит серьезно.

Изделия из стали также сохраняют на себе вирус до 48 часов, а это почти все ножи и ножницы, строительные инструменты. Большое количество украшений сегодня тоже выполняется из нержавеющей стали. Материал часто используется в производстве автомобилей.

Стекло в среднем хранит вирус до четырех дней — это окна, большая часть посуды в каждом российском доме, различные вазы, зеркала, бутылки и даже пузырьки для медицинских жидкостей.

Те же четыре дня коронавирус может прожить и на деревянных изделиях, так что пристальное внимание стоит обратить на обработку деревянной мебели — столов, стульев, каркасов кроватей, в некоторых случаях даже оконных рам, полок и различных декоративных изделий. Именно из дерева часто делают большое количество детских игрушек.

Еще один материал, из которого чаще всего производят детские игрушки, — пластик. Его в повседневной жизни мы встречаем едва ли не чаще всего. Из него делают целлофан, упаковки для овощей, фруктов, молочных изделий и других продуктов, бытовой химии и медикаментов.

Пластик все чаще встречается в изготовлении мебели, электроники, посуды, даже одежды и зубных щеток. Многие детали в общественном транспорте, например каркасы сидений, тоже сделаны из пластика. И не стоит забывать, что все карточки в наших кошельках также изготовлены из этого материала.

Бумага, постоянный спутник человека в быту, может задерживать вирус на своей поверхности до четырех-пяти суток. А ведь это все книги, документы, флаерсы на улицах, крафтовые пакеты и упаковки лекарств.

Хирургические перчатки позволяют вирусу жить на своей поверхности всего восемь часов, но их использование всегда должно быть одноразовым, так что шанс передать вирус через перчатки спустя несколько часов при верном их использовании минимален.