Масок и термометров нет

В аптеках нет масок вот уже 20 дней. Об этом в разговоре с «360» заявила жительница Мадрида Диана. Она добавила, что разобрали и антисептики, и даже термометры. «Поэтому мы защищаемся самыми банальными способами: стараемся чаще мыть руки, в магазин выходим в перчатках. Каких-то особых методов нет», — сообщила Диана.

Отсутствие необходимых вещей в аптеке отметил и Алехандро Идальго. Собеседник «360» заявил, что только в воскресенье был в аптеке — масок и перчаток не было. «Кроме масок, перчаток и алкоголя, практически все есть», — добавил житель Мадрида, преподаватель английского языка Борис Апарисио.

Проблема характерна не только для столицы Испании. Роман Лихов с Тенерифе рассказал «360», что еще неделю назад мог купить хоть какой-то антисептик, но сейчас сделать это уже очень сложно.

«С хамоном все в порядке!»

По словам Дианы, буквально несколько дней назад в городе была паника. Это можно было заметить по пустым полкам в магазинах. Преподаватель испанского языка в Мадриде Хетаг отметил, что в первые дни раскупили туалетную бумагу, крупы, макароны, сахар, мясо, молочку, томатную пасту и все, что не портится быстро.

Источник фото: житель Мадрида Хетаг

Интересно, что в первые дни, когда была паника и люди скупали продукты, не было ни одного человека в маске. Ощущение, что люди не столько боялись вируса, сколько боялись не успеть закупиться. Мер предосторожности не было, продавцы тоже были без масок Диана жительница Мадрида.

К данному моменту люди уже закупились и выходят лишь докупить те или иные продукты. Магазины заполняются, но некоторые полки все же пустуют. «Нет сухариков, чипсов. Вот как раз сейчас иду по магазину — нет солений, маринованных продуктов, яиц, мясо уже есть, но курицы практически нет, пиццу раскупили, хлеб, который долго не портится», — добавил Хетаг.

Источник фото: житель Мадрида Хетаг

При этом он считает, что испанцам нет необходимости скупать продукты, ведь с голода все равно никто не умрет и так или иначе, но еда будет.

С хамоном все в порядке, завезли. Гречку испанцы не покупают, ничего о ней не слышали. Как-то давал попробовать знакомым — им не понравилось. Не знаю, для чего в таком количестве покупают туалетную бумагу Хетаг преподаватель испанского языка.

Источник фото: житель Мадрида Хетаг

«Все сторонятся друг друга»

Хетаг добавил, что на улицах почти никого нет. Рестораны, бары, даже парикмахерские в районе, где он живет, закрыты. Открыты лишь аптеки, супермаркеты и табачные магазинчики. «Пока шел, обратил внимание, что заправка открыта. Цветочный, обувной, китайский ларьки, агентство по недвижимости — все это не работает», — отметил житель Мадрида.

Он заметил, что улицы пустуют не просто так. Власти запретили людям выходить из домов без необходимости. Нарушителям грозит штраф.

Иду по городу и не знаю, остановят или нет. Если идешь в магазин, на работу или выгуливаешь собаку, то вопросов нет, но если ты просто гуляешь, то тебя, конечно, оштрафуют. На сегодня арестовали уже порядка 300 человек по всей Испании. Это то, что мне известно Хетаг преподаватель испанского языка.

Поэтому все сидят дома и пытаются не обострять ситуацию. Большинство перевели на дистанционную работу. В прошлую субботу Хетаг планировал устроить с друзьями вечеринку, но в итоге мероприятие отменили. Соседка хозяина вечеринки боится коронавируса и попросила компанию не собираться.

«Сначала все шутили, но когда заговорили о введении чрезвычайного положения и карантине, стало не до шуток, многие начали паниковать. Испанцы, они такие. Карантинный режим до 26 марта, но, думаю, его продлят еще на неделю. Дома сидеть тяжко, ужасно, когда понимаешь, что такое происходит в округе», — добавил житель Мадрида.

По словам Бориса Апарисио, страх есть и среди его друзей, и у его родителей. Все уверены, что справиться можно, только соблюдая предписания правительства. Он отметил, что паники сейчас нет, но ситуация все же неопределенная.

Роман Лихов добавил, что сейчас уже многие понимают серьезность ситуации. Дороги пустые. Ездят только те, кто вынужден добираться на работу.

«Мои друзья-испанцы расклеили объявления с информацией о том, что помогут пожилым соседям принести еду из магазина, чтобы те не выходили из-за высокого риска заразиться в определенном возрасте. Друзьям так никто и не позвонил. Все боятся, сторонятся друг друга, никто не хочет приближаться к другому человеку», — отметил Хетаг.

Он добавил, что в очередях в магазине сделали ограничительные линии с расстоянием в метр или даже больше.Так власти контролируют безопасность граждан. Улицы и помещения обрабатывают.

Число заразившихся коронавирусом в Испании за день увеличилось на 2,5 тысячи человек, общее число инфицированных приближается к 14 тысячам, почти 600 человек умерли.

14 марта власти страны ввели режим повышенной готовности. Передвижение людей ограничили на 15 дней. Этот срок могут продлить с согласия парламента в случае необходимости. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома.