Электронный больничный доступен всем россиянам, приехавшим из других стран. Вот как оформить его без похода к врачу

С 20 марта по всей России будут оформлять дистанционные больничные тем, кто находится на карантине после поездки за рубеж. Сделать это можно на сайте ФСС. Кроме того, благодаря федеральному и региональным порталам госуслуг, россиянам доступно более 130 удобных удаленных сервисов.

С 20 марта Фонд социального страхования (ФСС) начал оформлять находящимся на карантине россиянам дистанционные электронные больничные. Идти к врачам не нужно — получить больничный могут все, кто только вернулся домой из-за рубежа, и люди, живущие вместе с ними.

Ожидается, что нововведение поможет снизить риск распространения коронавируса в России.

Как оформить больничный

— зайти на сайт ФСС, авторизоваться через сайт госуслуг или пройти регистрацию (для новых пользователей);

— нажать на вкладку «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина»;

— заполнить данные формы: Ф. И. О., контактную и личную информацию, номер медицинского полиса, ИНН, дату освобождения от работы;

— указать данные для перевода денег за время больничного: карта МИР, банковский счет или почтовый перевод;

— подтвердить пребывание за границей: фото или сканы первой страницы загранпаспорта и страниц с отметками о пересечении границы России, посадочного талона или билета, или электронные образы документов, подтверждающие совместное проживание с теми, кто вернулся из-за рубежа.

ВАЖНО!

Если во время карантина появятся какие-либо признаки вирусной инфекции, нужно сразу вызвать скорую помощь или позвонить на бесплатные горячие линии по вопросам коронавируса.

— Роспотребнадзор: 8-800-555-49-43 — по всей России, 8-800-550-50-30 — для Подмосковья;

— департамент здравоохранения Москвы: +7 495 870-45-09;

— Роструд: 8-800-707-88-41.

Что еще можно оформить дистанционно?

На федеральном сайте госуслуг россиянам доступно более 130 дистанционных услуг. На региональных их чуть меньше. На подмосковном, например, порядка 110. Удаленно можно прикрепиться к поликлинике, вызвать врача на дом или записаться к специалисту.

ЗАГС тоже посещать не обязательно. Подать заявление на регистрацию брака или на оформление свидетельства о рождении ребенка тоже можно дистанционно на портале. Там же можно заодно оформить сертификат на материнский капитал, направить деньги на накопительную часть пенсии мамы, образование детей или улучшение жилищных условий.

На ряде региональных сайтов госуслуг, в частности на подмосковном, можно записать ребенка не только в садик, но и в школу или кружки и секции. Оформить ряд детских выплат и пособий, например, на покупку необходимых для для ухода за новорожденным средств. Или компенсацию за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения.

Оплата налогов, штрафов ГИБДД и услуг ЖКХ, оформление заграничного или замена российского паспорта, различные операции с недвижимостью тоже пользуются популярностью на портале. А предприниматели могут зарегистрировать новое юридическое лицо, ИП и получить другие услуги.