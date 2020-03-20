Остаться дома во время пандемии коронавируса и подтянуть здоровье. Подмосковные врачи дали советы
Так, период самоизоляции — подходящее время для того, чтобы научиться придерживаться здорового питания. На работе у нас не всегда бывают шансы сконцентрироваться на такой задаче — дома же это сделать проще. Представьте, как приятно вернуться в офис обновленным человеком.
Если раньше на еду у вас не хватало времени, то теперь можно будет рационально подойти к питанию. Например, заменять жареную пищу вареной или сделанной на пару. Но главное — исключить алкоголь: он отрицательно влияет на иммунитет и делает здоровье уязвимымЮрий Шалягинглавный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Подмосковья.
Он также добавил, что самоизоляция — отличная возможность забыть о сигаретах, поскольку именно курильщики в большей степени подвержены болезням легких и тяжелее их переносят.
При условии хорошего самочувствия следует включить в свой распорядок дня и физические упражнения. Они помогут держать организм в тонусе и улучшат кровообращение. Двух недель вам хватит для того, чтобы взять такие тренировки за правило.
Важно помнить о мерах профилактики коронавируса: регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Такие несложные шаги сделают период самоизоляции максимально полезным для здоровья.
Также самоизоляция во время пандемии коронавируса позволит сохранить до 46% бюджета. Столько можно сэкономить, сократив расходы на транспорт и досуг.