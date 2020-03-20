Остаться дома во время пандемии коронавируса и подтянуть здоровье. Подмосковные врачи дали советы

Недели домашней самоизоляции во время пандемии коронавируса могут стать хорошей возможностью укрепить здоровье, ведь, как известно, наши привычки формируются за 21 день. Подмосковные врачи посоветовали не упустить возможность поддержать свой иммунитет.

Так, период самоизоляции — подходящее время для того, чтобы научиться придерживаться здорового питания. На работе у нас не всегда бывают шансы сконцентрироваться на такой задаче — дома же это сделать проще. Представьте, как приятно вернуться в офис обновленным человеком.

Если раньше на еду у вас не хватало времени, то теперь можно будет рационально подойти к питанию. Например, заменять жареную пищу вареной или сделанной на пару. Но главное — исключить алкоголь: он отрицательно влияет на иммунитет и делает здоровье уязвимым Юрий Шалягин главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Подмосковья.

Он также добавил, что самоизоляция — отличная возможность забыть о сигаретах, поскольку именно курильщики в большей степени подвержены болезням легких и тяжелее их переносят.

При условии хорошего самочувствия следует включить в свой распорядок дня и физические упражнения. Они помогут держать организм в тонусе и улучшат кровообращение. Двух недель вам хватит для того, чтобы взять такие тренировки за правило.

Важно помнить о мерах профилактики коронавируса: регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Такие несложные шаги сделают период самоизоляции максимально полезным для здоровья.

Также самоизоляция во время пандемии коронавируса позволит сохранить до 46% бюджета. Столько можно сэкономить, сократив расходы на транспорт и досуг.