«Никто не ожидал такой катастрофы». Истории жителей Германии об эпидемии COVID-19

Удар по малому и среднему бизнесу

Рассказывает депутат бундестага Вальдемар Гердт, Берлин

Паники нет, но и спокойствием это не назовешь, потому что все понимают, что дело серьезное. Людей повально в масках я не видел. Больше уделяют внимания гигиене — вот это однозначно.

Логично, что люди закупаются продуктами. Возможен 14-дневный карантин, во время которого желательно не выходить из дома. Было бы очень легкомысленно иметь в холодильнике одну селедку. Поэтому люди берут в магазинах немножко больше, чем обычно, но пустых магазинов не видел.

В бундестаге сейчас стараются не пожимать руки. Подальше нас уже не рассадишь — нас 800 человек, и так тесно. Но везде люди дезинфицируют руки. На поведении людей это точно сказалось

Отменили поименное голосование, которое подразумевает, что мы берем карты и опускаем их в урны. Причина отмены в том, что один человек уже позитивно тест прошел. Конечно, заболевших будет больше. Это грипп, и его не остановить. Можно лишь профилактически растянуть срок его распространения, чтобы СМИ и медицинские учреждения как-то могли с этим справиться.

Меня другое беспокоит — состояние нашей экономики. Прервутся все связи, люди потеряют источник пропитания — зарплату. Это может вылиться в социальные процессы. Это страшнее, чем сама болезнь. У нас социальная система сильно развита. Люди, не имеющие или потерявшие работу, получат какое-то социальное пособие. Но средний и малый бизнес, то есть те люди, которые держат нашу экономику, не получают пособий, если фирма несет убыток.

«Полки в магазинах резко полысели»

Рассказывает Айла Мирза-заде, Галле

Сначала были какие-то шутки, а вот последние несколько дней… Сегодня уже началась паника. Ситуация стала накаляться. После работы сама побегу в продуктовый закупаться всем необходимым.

Не видела еще ни одного человека в маске. При этом они все раскуплены, как и антисептики, уже довольно давно. Новые партии не поступали. Это объясняют тем, что средства нужны больницам, которые получают их в первую очередь. Некоторые полки в магазинах резко полысели. Но нет такого, что люди дерутся за туалетную бумагу.

Шеф планирует перевести всех на работу из дома, поэтому рабочие ноутбуки теперь все должны уносить с собой, на всякий случай.

У нас в бюро одну работницу посадили на карантин, потому что ее сын в школе сидел за одной партой с ребенком, чей отец заразился коронавирусом

Именно в моем городе с завтрашнего дня все школы и детские сады закроют. Университет в Лейпциге перенес начало учебы на месяц. Сейчас мы официально на каникулах.

«Осуждают паникующих, но гель для рук раскупили»

Рассказывает Анна Фогель, Ханау

Все аптеки, торговые сети DM или Rossmann в городе распродали дезинфицирующие средства для рук. Все говорят, что заказали еще, но не знают, когда доставят.

На дверях врачебных практик висят объявления такого содержания: «Если у вас есть симптомы, назначайте встречу с врачом по такому-то телефону. Если вы беспокоитесь по поводу вируса вообще, позвоните на горячую линию по такому-то телефону». По телевизору постоянно дают информацию о текущей ситуации, о профилактических мерах, советуют избегать мест, где собираются более тысячи людей.

В школу, сады, на работу все ходят. Есть процент людей, которые закупаются едой и туалетной бумагой (почему-то), но он низкий. В магазинах не видела у нас опустевших полок. Все можно купить свободно и в любом количестве, как и раньше.

Люди охотно обсуждают на улицах всю эту ситуацию и паникующих, осуждающе качают головой. Но гель для рук таки раскупили

В аэропорту Франкфурта мало людей в масках. В городе вообще никого не видела. Я бы сказала, что есть легкая паника, но до безумия не доходит. У нас просто есть определенный протокол Института имени Коха, согласно которому и действуют в таких ситуациях. Он жестко соблюдается. А это всегда дает людям уверенность.

Грета и беженцы забыты

Рассказывает политолог Александр Рар, Берлин

На границе с Голландией ситуация намного хуже. Берлин пока не настолько страдает от эпидемии, но эксперты говорят, что ее уже не остановить, можно только замедлить. Советуют оставаться дома, не ходить на концерты и никуда не уезжать.

Думаю, Германия была плохо подготовлена к этому. Никто не ожидал такой катастрофы. Мне кажется, серьезность ситуации начинают понимать только сейчас. Скорее всего, закроют школы. Мы пока только в начале этого процесса. Я больше боюсь за страны Европы, где медицина развита не так хорошо, как в Германии.

От этого невозможно абстрагироваться. Буквально в любой новости, в каждом телешоу говорят о коронавирусе. Сейчас все забыли и Грету, и экологию, и беженцев. Говорят только о коронавирусе. Естественно, люди паникуют

Катастрофический дефицит масок и антисептиков. Самая большая проблема — то, насколько мы в своей системе здравоохранения зависим от Китая. Ни одно лекарство не производилось на территории Германии и Европы за последние 30 лет. Поскольку производство в Китае и Индии дешевле, все перенесли туда. А теперь города закрывают, производства закрывают, и лекарства не поступают. Это будет ощущаться в ближайшие пару месяцев.

При этом на улицах немного людей в масках. Появилась информация, что они вообще не помогают.

Очень многие ходят со средствами по дезинфицированию и постоянно мажут себе руки. Я вот сейчас встречаюсь с людьми, знакомыми, и люди уже начинают здороваться ногами. Руки уже никто не подает и не целует

Дефицита в продуктовых нет, но полки действительно мгновенно опустошают. Никогда такого еще не видел.

Но сильнее всего в Европе от COVID-19 пострадала Италия. Ранее ее жители рассказали «360», почему страна оказалась среди лидеров по заражению. Сейчас там практически нельзя выходить на улицу и приходится держаться в метре друг от друга.