Адвокат Асмус рассказал о ее разводе с Гариком Харламовым

Бракоразводный процесс актрисы Кристины Асмус с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым начался примерно полтора месяца назад, однако документы не были поданы из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

По его словам, Асмус и Харламов настроены на мирное решение этого вопроса, они расходятся, оставаясь при этом в хороших отношениях, так как продолжают воспитывать дочь.

Адвокат уточнил, что документы в ближайшее время будут поданы в суд.

«Я думаю, что есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению. Но самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях», — отметил Кучерена в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

Гарик Харламов и Кристина Асмус ранее объявили, что разводятся спустя восемь лет отношений. Они уверяют, что в этом не виноваты ни другие люди, ни фильм «Текст», ни самоизоляция.