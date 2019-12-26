Кристину Асмус осудили за «откровенную» сцену с Кридом. Они даже не поцеловались

Исполнитель Егор Крид выложил в Сеть видео с анонсом своего нового клипа на песню Love is, в котором снялась актриса Кристина Асмус. Пользователи раскритиковали ее за откровенную сцену. Хотя поцелуя как такового не было.

В тизере длительностью в 15 секунд певец и актриса стоят в раздевалке, обнимаются, тяжело дышат и собираются поцеловаться. Сам поцелуй не попал в кадр.

«Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интимными сценами, где они были не уместны, зачем лезть в другое болото? Понимаю, что это игра, актриса, видеоклип, но аудиторию же это заводит», — прокомментировал @Yaroslav Zyuzko.

Кто-то решил, что актрисе было бы правильнее отказываться от роли, которая якобы ее компрометирует.

«Кристина Асмус будто специально ищет роли с интим сценами», — заметил @Baha Bahov. Много пользователей выразили сожаление по отношению к шоумэну Гарику Харламову, супругу Асмус.

Однако у некоторых другое мнение насчет ролей актрисы. Пользователь с никнеймом Nganaification отметил, что «в наше время все ждут неудач другого, они как бы питаются этим, прям глаза горят у них когда видят что-то кто-то капитально обосрался». Он выразил надежду, что Гарик Харламов сможет достойно и остроумно ответить на все пошлые намеки публики.

Сам певец пообещал выложить на следующий день весь клип, если тизер соберет 60 тысяч лайков за сутки.

Ранее актрису раскритиковали за постельную сцену в фильме «Текст». Хейтеры Асмус призывали ее супруга развестись с актрисой и даже лишить ее родительских правю