Жители 800 домов остались без отопления в морозы. Главное о ЧС в Улан-Удэ

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ в Улан-Удэ произошел пожар. Из-за этого в нескольких сотнях домов пришлось ограничить подачу тепла, при этом в городе держится мороз в 30 градусов. Одной из причин называют внеплановые сварочные работы на предприятии.

Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, Республика Бурятия, по версии следствия, начался из-за короткого замыкания — загорелись кабели котлов отопления. По данным РИА «Новости», также пожар мог начаться из-за искры — на ТЭЦ якобы могли проходить внеплановые сварочные работы.

Площадь пожара составляла 60 квадратных метров, силами МЧС его удалось быстро потушить. Пострадавших в пожаре нет.

Пожарных не сразу пустили на территорию ТЭЦ. Это подтвердил зампред правительства республики Евгений Луковников. Он объяснил, что персонал предприятия действовал строго по должностной инструкции. Сначала нужно было обесточить электроустановки — для безопасности самих спасателей.

Последствия пожара

Из-за аварии на ТЭЦ четыре котла и два турбогенератора отключили, чтобы провести ремонтные работы. В городе временно введен режим ЧС республиканского уровня.

Пострадали жители Железнодорожного района, кроме двух поселков, где работают муниципальные котельные. Также без тепла осталась центральная часть Советского района.

Почти в 800 домах снизили подачу тепла, хотя температура на улице ночью опускается ниже 30 градусов мороза, а днем держится на уровне минус 22-24 градусов. В 137 домах и 22 социальных объектах отключили горячую воду. Детские сады и школы временно приостановили работу. Также городская больница Железнодорожного района перестала принимать пациентов.

Помимо этого в зону ограниченной подачи тепла и горячей воды попали две городские поликлиники — № 1 и № 6, а также республиканский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Нагрузку с ТЭЦ-1 переводят на ТЭЦ-2 на время восстановительных работ. Пострадавшее от пожара предприятие обеспечивало теплом и светом большую часть города. Ликвидацией последствий аварии занимаются около 100 человек.

В числе прочего спасатели планируют установить дизель-генератор, чтобы подключить к нему конвейеры топливно-транспортного цеха ТЭЦ и возобновить нормальное теплоснабжение.

Помощь пострадавшим

Мэр города Игорь Шутенков поручил ликвидировать последствия пожара на ТЭЦ-1 в течение шести-семи часов. Для оставшихся без тепла жителей уже начали готовить пункты временного размещения.

Десять центров на 400 человек уже открыты на базе гостиниц Октябрьского района, где отопление идет от ТЭЦ-2, а также в поселках Восточный и Загорское, где работают муниципальные котельные. К работе с пострадавшими жителями города подключились спасатели и волонтеры.

На железнодорожном вокзале установили тепловые пушки. Глава города заявил, что закупил 500 тепловых приборов, которые горожанам будут выдавать в управлении по чрезвычайным ситуациям под расписку о возврате.

Если восстановить работу ТЭЦ в ближайшее время не удастся, жителей порядка тысячи домов придется отселять во временные отапливаемые пункты размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Ущерб от аварии оценивают как крупный — свыше миллиона рублей.