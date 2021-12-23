Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня объявили в Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1. Такое решение принял глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Решением Главы Бурятии Алексея Цыденова на введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии», — сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

В городе приостановили работу школ и детских садов. На ТЭЦ-1 уже начали проводить ремонтные работы. Как уточнили в пресс-службе, загорелась электропроводка, в результате чего произошло задымление. Специалисты отключили четыре котла.

«На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. <…> Информирование о проводимых работах и текущей ситуации будет представляться оперативным штабом в онлайн режиме», — заявили в правительстве.

Сейчас в Улан-Удэ температура воздуха на улице составляет -29 градусов. Ранее СМИ сообщили, что в городе пожар охватил 100 «квадратов» ТЭЦ-1. Согласно предварительной информации, во время возгорания никто не пострадал.