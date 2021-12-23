СК возбудил уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований обеспечения безопасности после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Сообщение об этом появилось на сайте СК РФ по Республике Бурятия.

Следователи предполагают, что возгорание электросети в кабельном отсеке на теплостанции произошло из-за нарушения требований безопасности, что повлекло за собой большой ущерб — свыше одного миллиона рублей.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, осматривая следы аварии и проводя другие необходимые действия для того, чтобы точно установить причины случившегося и причастных к нему.

Пожар на ТЭЦ в Улан-Удэ произошел ночью 23 декабря. Возникло задымление из-за возгорания электропроводки, из-за чего пришлось отключить четыре котла. В результате таких мер подачу горячего водоснабжения временно приостановили в 137 домах и 22 социальных объектах, среди которых есть школы, детские сады и больницы. Власти города пообещали, что в случае, если последствия не будут устранены в ближайшее время, жителей домов разместят в отапливаемых помещениях.