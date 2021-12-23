Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Сейчас идут восстановительные работы, сказано в Instagram-аккаунте городской администрации.

«Силами МЧС возгорание ликвидировано идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется», — сказано в сообщении.

Сейчас, как уточняется, температура теплоносителя составляет 70 градусов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщил, что в предварительном порядке уже было подано напряжение на котлы.

Пожар охватил 100 «квадратов» ТЭЦ-1. В городе приостановили работу школ и детских садов. На ТЭЦ-1 оперативно начали проводить ремонтные работы. Загорелась электропроводка, это спровоцировало задымление, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Специалисты отключили четыре котла.

Из-за пожара на ТЭЦ-1 глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня в Улан-Удэ.