Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ ликвидировали
Администрация Улан-Удэ сообщила о ликвидации сотрудниками МЧС пожара на ТЭЦ-1
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Сейчас идут восстановительные работы, сказано в Instagram-аккаунте городской администрации.
«Силами МЧС возгорание ликвидировано идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется», — сказано в сообщении.
Сейчас, как уточняется, температура теплоносителя составляет 70 градусов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщил, что в предварительном порядке уже было подано напряжение на котлы.
Пожар охватил 100 «квадратов» ТЭЦ-1. В городе приостановили работу школ и детских садов. На ТЭЦ-1 оперативно начали проводить ремонтные работы. Загорелась электропроводка, это спровоцировало задымление, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Специалисты отключили четыре котла.
Из-за пожара на ТЭЦ-1 глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня в Улан-Удэ.