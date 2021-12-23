Пункты временного размещения начали готовить для жителей Улан-Удэ, которые могут остаться без отопления

Власти Улан-Удэ начали готовить помещения для временного размещения людей, которые могут остаться без тепла в своих же домах. Об этом мэр города Игорь Шутенков заявил журналистам 23 декабря, передал ТАСС.

«Мы сейчас определяем точки ПВР (пунктов временного размещения — прим. ред.). В случае неблагоприятной ситуации будем отселять людей. Октябрьский район — под отоплением; Советский, где есть муниципальные котельные, — под отоплением. Там определяем точки ПВР», — сказал глава города.

Он также поручил аварийным службам возобновить теплоснабжение в течение шести-семи часов, чтобы не отключить от обогрева около тысячи домов. По его словам, такое может произойти, если работа ТЭЦ не будет полностью восстановлена.

Авария на ТЭЦ-1 произошла из-за короткого замыкания, после чего на станции загорелся кабельный отсек, что повлекло за собой отключение сразу четырех котлов и двух генераторов. Пожар уже потушили сотрудники МЧС, но на время восстановления станции подачу тепла в дома пришлось снизить. В городе ввели режим ЧС.