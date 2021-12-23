23 декабря 2021, 00:17
Пожар начался на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ — СМИ
РЕН ТВ: пожар охватил «100 квадратов» ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Пожар начался в Улан-Удэ на ТЭЦ-1. Огонь охватил 100 квадратов. Об этом сообщило РЕН ТВ.
По данным издания, сейчас с огнем борются пожарные. Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Данные о погибших также не поступали.
Пока не ясно, какой именно цех загорелся. Причины пожара также не ясны, сейчас уточняются все обстоятельства случившегося.
Днем 22 декабря мужчина поджег салон красоты в Аткарске. Он разлил горючую жидкость на пол и стены первого и второго этажей, поджег ее, а затем сбежал. В результате пострадали четыре женщины, которые в этот момент находились внутри здания. Правоохранители установили личность злоумышленника — позже он сам пришел в полицию.