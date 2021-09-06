А потом придет спецназ. Ради чего осужденные бунтуют в российских колониях

В исправительной колонии Амурска начались проверки после беспорядков, в которых погибли несколько человек. Причины бунтов в тюрьмах могут быть разными: иногда так выплескивают тоску от однообразия, иногда пытаются остановить произвол начальства. А бывает, что за бунтом стоят умелые манипуляторы, которые преследуют свои цели.

В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт. Конфликт между заключенными, которые сотрудничали с администрацией, и заключенными, живущими по воровским понятиям, вылился в убийство вора в законе. После этого в ИК-14 завязалась массовая драка. В итоге двое погибли, еще четверо ранены, один госпитализирован.

В колонию приехал начальник аппарата краевого управления ФСИН генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Там уже работают следователи, сотрудники краевого аппарата УФСИН и прокуратуры региона, проверяются записи с камер видеонаблюдения.

Также 6 сентября ИК-14 посетят представители Общественной наблюдательной комиссии края. Ранее ее председатель Виктория Макарчук сообщила, что из исправительной колонии №14 в Амурске они получали жалобы только на медицинское обслуживание. На данный момент колония работает в штатном режиме.

Амурские подробности

ИК-14 — колония строгого режима, туда попадают за тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2016 году заключенный, отказавшийся называть свое имя, отправил письмо президенту РФ с рассказами о конфликтах между лагерными группировками. Аноним просил остановить беспредел в исправительном учреждении. Больше жалоб на ИК-14 не поступало, сообщила kp.ru.

Нынешний бунт вспыхнул в ночь на 5 сентября: два отряда сошлись «стенка на стенку». Один из погибших — властный и властолюбивый рэкетир, отбывавший 12 лет лишения свободы за разбой, вымогательства и мошенничество. Второй — грабитель и убийца, на совести которого не одна человеческая жизнь.

Эта пара попыталась было верховодить, но местные заподозрили, что «качок»-вымогатель и убийца сотрудничают с администрацией колонии. В полноценный бунт драка не переросла: силовики вовремя вмешались. Следственный комитет возбудил уголовное дело и проверят работу сотрудников исправительного учреждения.

Неповиновение и последствия

В новейшей истории России нередко случались бунты заключенных. Иногда все кончалось быстро и относительно мирно, как это произошло в ИК-47 в городе Каменска-Уральска. В марте этого года сотрудники колонии и врачи быстро пресеки показательную попытку суицида пятерых осужденных-рецидивистов. Результатом акции стали лишь 20 разбитых камер видеонаблюдения, а вот инициаторы получили добавку к сроку заключения.

Обычно волнения за колючей проволокой случаются не чаще нескольких раз в год. Но в 2012 году российские заключенные бунтовали семь раз. Самый массовый случай произошел в Башкирии. Сначала пять человек в колонии особого режима № 4 в Салавате покалечили себя. А на следующее утро 599 осужденных этой колонии объявили голодовку.

В прошлом году самым громким стал случай в исправительной колонии Иркутской области. Бунт начался с конфликта осужденного с сотрудником колонии. В результате вспыхнула потасовка, а потом и настоящий пожар. Сгорели лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. По мнению уполномоченного по правам человека Иркутской области Виктора Игнатенко, зачинщики хотели скомпрометировать руководителей колонии.

Бунт как манипуляция

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко в разговоре с «360» отметил, что причиной бунта с равной степенью вероятности могут быть и простые драки, и тщательно спланированные акции. Ведь заключенные — люди, которые годами находятся в одном и том же пространстве и окружении, и это влияет на психику.

«Большинство придерживается какой-то криминальной субкультуры — складываются соответственные традиции, система взаимоотношений, выстраивается соответствующая иерархия плюс начинают выявляться лидеры. И решение каких-то проблем зачастую происходит в агрессивной форме, а не путем переговоров», — пояснил Василий Макиенко.

Он отметил, что бывает и другой вариант: не по уму ретивые руководители так закручивают гайку, что это переходит уже в крупные эксцессы. Если учесть, что среди осужденных большинству людей требуется психологическая, а подчас и психиатрическая помощь, то можно понять, как ими легко манипулировать.

«Если колония красная, то есть власть в ней принадлежит ФСИН, а не криминалитету, последние могут специально инициировать какие-то разборки, с тем чтобы устроить потом массовые беспорядки и добиться смещения руководства колонии. Это практика стара, как мир», — сказал Макиенко.

Кукловоды беспорядков

Макиенко рассказал, что нередко взрыв негодования происходит спонтанно. Люди, находящиеся в одном и том же режиме, в условиях информационного голода дают выход энергии, своему внутреннему протесту. Чаще всего умом заключенные понимают, что после разгрома придет спецназ и им достанется. Но настолько уже надоело, что хочется все разнести, сменить обстановку.

Если же неповиновение происходит по указке криминальных авторитетов, то этому, как правило, способствует ослабление режима, пояснил эксперт. Если должным образом не ведется оперативная работа, то осужденные получают возможность договориться между собой и связаться с криминалитетом на воле.

«Кто-то даже обеспечивает информационную поддержку через СМИ — ведь большинство журналистов с радостью ухватятся за такую возможность. Особенно в маленьком городе, где мало что происходит. А узкий круг кукловодов тем временем договаривается между собой и натравливает кого-то втемную на других, раздувая конфликт», — сказал Макиенко.

По его словам, обычно такие бунты подавляются путем локализации, то есть разделения групп бунтующих. Спецназ вводят лишь в случае, когда переговоры не дают результатов. Сейчас весь комплекс мер противодействия уж отработан.

Малолетний бунт

Отличным примером бунта по указке стали массовые беспорядки в октябре 2007 года в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних. После сигнала «отбой» подростки вышли на улицу и начали требовать изменить условия режима и возвращения одного из неформальных лидеров колонии, которого этапировали на «взрослую» зону.

На деле же девять уже совершеннолетних парней надеялись сбежать под шумок. Они тщательно продумали стратегию волнений. Одна группа должна была ломать и поджигать здания, отвлекая охранников, другие — захватить заложников (в основном женщин — сотрудниц колонии), третьи взламывать ворота и прорываться на свободу.

План почти удался. Подростки крушили все, из всех построек уцелела лишь церковь. Во время стычки с заключенными 87 сотрудников получили травмы. Капитана Завьялова 40 минут избивали более 30 заключенных. В итоге, чтобы подавить бунт, по заключенными открыли огонь. На этом волнения закончились, сбежать никому не удалось.

Из 463 малолетних заключенных 350 были осуждены за тяжкие преступления — насилие, убийства, разбой и грабеж. Но им разрешали ходить в неуставной одежде, пользоваться мобильными телефонами. Волнения начались сразу после того, как отменили поблажки.