«Очень организованно действовали». Омбудсмен предположил, что бунт в иркутской колонии спланировали

По его словам, у некоторых предполагаемых зачинщиков были современные гаджеты с выходом в интернет, они могли раздавать команды другим и контролировать процесс.

«Очень организованно они действовали. Прошли туда, в промзону, очень организованно, бензин сливался, все это очень быстро делалось, поджигали, кто куда. Были свои командиры, организаторы. Признаки организованности есть, но это одна из версий», — сказал Игнатенко.

Он предположил, что могло стать мотивом бунта. По его мнению, зачинщики хотели скомпрометировать руководителей колонии, чтобы тех уволили.

«Там есть люди, которые могут занимать какое-то положение авторитетное и прочее. И если где-то прижимает администрация, они начинают этой администрации создавать проблемы. Может быть, одной из задач было, чтобы администрация учреждения после бунта была уволена», — предположил омбудсмен.

Также Игнатенко рассказал, что в беспорядках участвовало порядка 300 человек, из них активных участников — около 30-40. Всех, кто был замечен в бунте, расселили по разным колониям и СИЗО. Контингент преступников он назвал «сложным», так как многие отбывают срок за убийства, терроризм и бандитизм.

Сейчас, как заявил омбудсмен, в тюрьме остались около 800 осужденных. Пока они не заняты на производстве — все сгорело.

Бунт и последующий пожар в иркутской колонии произошел 9 апреля.