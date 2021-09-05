Двое погибли в драке в хабаровской колонии

Жертвами драки в исправительной колонии в Хабаровском крае стали два человека. Еще четверо пострадали. Об этом со ссылкой на региональный СК сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, в ИК-14 произошла драка между отбывающими наказание. Погибли два человека, еще четверо были ранены, один из них пострадавших госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

В настоящее время колонию перевели на усиленный режим работы. На территории находится спецназ УФСИН.

По данным Telegram-канала Amur Mash, в ИК произошел бунт из-за конфликта между заключенными, которые сотрудничали с администрацией, и заключенными, живущими по воровским понятиям.

Источник канала заявил, что побоище началось из-за убийства вора в законе. По неподтвержденным данным, одного из погибших зарезали. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.